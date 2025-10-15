Čilić zaustavljen u drugom kolu Stockholma

Podijeli :

U drugom kolu ATP 250 turnira u Stockholmu Marin Čilić je upisao poraz. Bolji od njega bio je Norvežanin Casper Ruud s 2-0 u setovima.

Dobro je krenuo Čilić u meč te je poveo s 3:0, no nakon toga je samo jednom uspio “obraniti” svoju prednost. Poveo je i s 4:1, ali se Ruud vratio i na kraju odveo set u tie-break. Tamo je postojao samo jedan igrač, a to je bio Ruud.

Odjurio je Norvežanin na 6-0 da bi na kraju Čilić uspio ublažiti gubitak u tie-breaku osvojivši dva poena. Tako je Ruud u tie-breaku slavio sa 7-2.

U drugom setu Čilić se držao sve do 5:4 za Ruuda kada je ipak pokleknuo na svom početnom udarcu. Norvežanin je meč-loptu realizirao Čilićevom backhand greškom te je tako sa 7:6(2), 6:4 izborio četvrtfinale gdje ga čeka Sebastian Korda.