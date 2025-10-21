Brazilska mega zvijezda porazila branitelja naslova u prvom kolu jakog turnira u Baselu

Podijeli :

xBSRxAgencyx

U prvom kolu ATP 500 turnira u švicarskom Baselu sreli su se Giovanni Mpetshi Perricard, aktualni pobjednik turnira i Joao Fonseca, jedan od najtalentiranijih tenisača današnjice. Francuz je zbog bolje nedavne forme bio favorit, no na kraju je Brazilac uspio slaviti s 2-0. Tako je 19-godišnjak izbacio branitelja naslova u prvom kolu.

U prvom setu očekivano nije bilo problema za tenisače na početnom udarcu. Vidjeli smo tek jedan deuce, na servisu visokog Francuza, ali break lopta se nije trebala spašavati. Tako se otišlo u tie-break gdje je do velike prednosti od 3-0 došao Fonseca. Potom je Brazilac zaradio i tri vezane set-lopte, od toga dvije na svom servisu, ali nijednu ne koristi i Perricard dolazi do 6-6.

Tada Brazilac vraća servis od 237 kilometara na sat i dolazi do nove set-lopte. Ovaj put je ubacio as servis te je sa 7:6(6) došao do vodstva od 1-0 u setovima. Momentum iz prvog seta Brazilac je iskoristio u drugom. Osvojio je svoj gem na početku za 1:0, a onda je prvi put u meču Francuzu oduzeo servis. Uz male probleme je 19-godišnjak potvrdio break te je odjurio na 3:0.

Nije nakon toga više bilo povratka za branitelja naslova te je Fonseca sa 7:6(6), 6:3 izborio drugo kolo ATP 500 turnira u Baselu. Tako je švicarski grad tek četvrti put u svojoj povijesti vidio svog lanjskog osvajača kako gubi meč u prvom kolu. Mladi Brazilac će svoj skalp u prvom kolu pokušati naplatiti i u drugom kolu kada ga čeka poznati protivnik Jakub Menšik. S talentiranim Čehom sreo se na prošlogodišnjem NextGen Finalsu, a tada je Brazilac upisao pobjedu.

