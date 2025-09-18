Branitelj naslova Čilić poražen u prvom kolu, prijeti mu ispadanje iz top 100

Podijeli :

111519582949 via Guliver

Marin Čilić branio je naslov u kineskom Hangzhouu, ali ga je već u prvom kolu svladao američki kvalifikant Nishesh Basavareddy (ATP - 109.).

Naš je tenisač dobro otvorio meč i stigao do prednosti 6:4 nakon prvog seta, no Amerikanac je odgovorio s rezultatom 6:4, 6:3 u preostala dva seta.

Čilić je prošle godine na istom turniru nastupio s pozivnicom te je kao 777. igrač svijeta osvojio naslov, čime je postao najlošije rangirani igrač u povijesti tenisa koji je osvojio ATP titulu. Sada će izgubiti 250 bodova na ATP ljestvici pa mu prijeti ispadanje iz Top 100.

