BJK: SAD se pridružio Italiji u finalu

(AP Photo/Andy Wong)

Ženske teniske reprezentacije SAD-a i Italije borit će se za ovogodišnji naslov pobjednica Billie Jean King Cupa, nakon što su u subotnjem polufinalu odigranom u Shenzhenu Amerikanke slavile s 2-0 protiv reprezentacije Velike Britanije.

U petak su braniteljice naslova, reprezentativke Italije, u prvom polufinalu s 2-1 bile bolje od reprezentacije Ukrajine.

Amerikankama su plasman u finale ovog natjecanja nekad poznatog pod nazivom Fed Cup, ukupno 31. u povijesti, a prvo od 2018., donijele Emma Navarro i Jessica Pegula pobjedama u pojedinačnim dvobojima pa dvoboj parova nije ni odigran.

Navarro je donijela prednost Amerikankama svladavši Sonay Kartal s 3-6, 6-4, 6-3, a potom je u sličnom scenariju Pegula s 3-6, 6-4, 6-2 bila bolja od najbolje rangirane britanske tenisačice Katie Boulter.

Američke tenisačice su rekorderke s 18 osvojenih trofeja, ali posljednji su osvojile 2017. Talijanske tenisačice će pokušati obraniti prošlogodišnji naslov i po šesti put osvojiti naslov najbolje svjetske ženske teniske ekipe, čime bi došle na samostalno četvrto mjesto liste najuspješnijih reprezentacija u Billie Jean King Cupu, na kojoj su trenutačno ispred njih samo SAD (18 naslova), Češka/ČSSR (11) i Australia (7), a izjednačene su sa Španjolskom i Rusijom.

Talijanke su u sedam dosadašnjih finala pet puta izlazile kao pobjednice, dok Amerikanke u finalima imaju učinak 18-12.

Bit će to treći finalni obračun talijanskim i američkih tenisačica, a Talijanke su slavile u prethodna dva finala (2009. i 2010.), koja su odigrana po starom sustavu sa četiri pojedinačna meča i jednim dvobojem parova.