Bizarna ozljeda srpskog tenisača u Čileu, završio je u bolnici

Francisco Macia Photo Players Images via Guliver

Srbija gostuje u Čileu, gdje se igra prvo kolo Davis Cupa, a Dušan Lajović izgubio je od Tomása Barriosa Vere rezultatom 7:5, 7:6 (7).

Nakon tog meča, 35-godišnjak je doživio bizaran, ali ozbiljan peh – na putu prema svlačionici udario je u stakleni panel, zbog čega je zadobio ozljede o čijim je detaljima pisao Clay Tennis.

🚨BREAKING NEWS: Serbian tennis player Dusan Lajovic suffered an accident while heading to the locker room at the end of the second singles match of the Qualifers Davis Cup tie in Chile. The player collided with a glass panel and sustained a head injury. He has been taken to… pic.twitter.com/E0yNoJCZOS — Clay (@_claymagazine) February 7, 2026

Lajović je pretrpio kranijalnu kontuziju i posjekao sluznicu usne šupljine, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu, budući da su ozljede djelovale zabrinjavajuće.

Nakon njega je mladi Ognjen Milić izgubio od Alejandra Tabila rezultatom 6:7, 6:2, 6:4, pa Čile vodi 2:0 i nadomak je pobjede protiv Srbije.