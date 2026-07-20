Bez promjena na vrhu WTA ljestvice, Hrvatska i dalje s tri igračice među top 50

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Hongbo Chen via Guliver

Na novoj WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta nije bilo nikakvih promjena među 10 najboljih, dok Hrvatska i dalje ima tri igračice među prvih 50.

Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Jelene Ribakine i Jessice Pegule, dok je najbolja hrvatska igračica Donna Vekić izgubila jedno mjesto pa je sada 36. igračica svijeta. Petra Marčinko je pala za četiri pozicije i ovoga je tjedna 49., dok je Antonia Ružić i dalje 50.

Čilić je ponovno najbolji hrvatski tenisač, pobjednik Umaga napravio veliki pomak na listi

WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1 (1) Arina Sabalenka 8,550

2 (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8,143

3 (3) Jessica Pegula (SAD) 6,301

4 (4) Coco Gauff (SAD) 5,649

5 (5) Mira Andrejeva 5,293

6 (6) Karolina Muchova (Češ) 5,168

7 (7) Linda Noskova (Češ) 5,119

8 (8) Iga Swiatek (Polj) 4,539

9 (9) Amanda Anisimova (SAD) 4,353

10 (10) Elina Svitolina (Ukr) 4,351

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36 (35) DONNA VEKIĆ 1,326

49 (45) PETRA MARČINKO 1,074

50 (50) ANTONIA RUŽIĆ 1,062

314 (316) LEA BOŠKOVIĆ 213

390 (393) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ 159

442 (441) TARA WUERTH 133

451 (466) TENA LUKAS 130

454 (453) IVA PRIMORAC 129