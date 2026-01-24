Četverostruka Grand Slam pobjednica svladala Ružić u prvom kolu Australian Opena, a sada je odlučila odustati

Australska kvalifikantica Maddison Inglis tako će proći u osminu finala bez borbe.

Sinner se mučio i gubio po australskim vrućinama, a onda je nakon navlačenja krova pomeo Amerikanca

“Morala sam donijeti tešku odluku da se povučem kako bih posvetila pažnju svom tijelu nakon posljednjeg meča. Bila sam jako uzbuđena nastaviti, a ovaj je put za mene imao posebno značenje, pa mi srce puca što moram stati ovdje, no ne mogu riskirati dodatnu štetu kako bih se mogla vratiti na teren”, napisala je Osaka u Instagram priči.

U dvoboju protiv Sorane Cirstee u drugom kolu, Osaka je pobijedila iskusnu protivnicu u tri seta 6-3, 4-6, 6-2. Nakon što je Cirstea izborila treći set, Osaka je nakratko otišla u svlačionicu, a zatim uzela medicinski time-out pri vodstvu 2-1 u trećem setu. Podsjetimo, u prvom kolu Osaka je svladala najbolju hrvatsku tenisačicu Antoniju Ružić sa 6-3, 3-6, 6-4.

Inglis će u osmini finala igrati protiv pobjednice susreta Ige Swiatek i Anne Kalinskaye. Kroz tri kvalifikacijske i dvije utakmice glavnog ždrijeba, australska tenisačica je četiri od pet mečeva odigrala u tri seta, pri čemu je u prvom kvalifikacijskom meču protiv Leyre Romero Gormaz spasila čak dvije meč-lopte.