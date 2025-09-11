‘Australian Open će biti zadnji veliki turnir za Đokovića’

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Svima je jasno da se Novaku Đokoviću bliži kraj karijere, ali nitko sa sigurnošću ne zna kada će se to dogoditi.

Postoje različita mišljenja i informacije, ali ono što je istina jest da je Đoković s 38 godina uspio doći do polufinala sva četiri Grand Slam turnira ove sezone.

Međutim, tamo su ga zaustavili trenutno najbolji – Jannik Siner i Carlos Alcaraz, pa je pitanje hoće li ih Novak moći pobijediti na najvećim turnirima, zapravo, hoće li imati snage za to.

Rennae Stubbs, bivša igračica u parovima i u jednom trenutku trenerica Serene Williams, ima svoje mišljenje o tome gdje i kada će Đoković završiti karijeru:

„Imam osjećaj da će Australian Open biti njegov posljednji veliki turnir na kojem će igrati. Ne mislim da želi nastaviti igrati nakon toga i otići na Roland Garros. Tako je dobar na svakoj podlozi, ali ne vidim ga kako će pobijediti te dečke u pet setova na zemljanoj podlozi, a zatim otići na Wimbledon“, rekla je Stubbs.

Također je navela razlog svog razmišljanja:

„Osjećam da bi Australian Open bio odličan način da završi karijeru. To je mjesto gdje je osvojio svoj prvi Grand Slam. Svi znamo što je Australian Open i koliko mu je značio. Bilo je to nešto što ga ili voli ili mrzi, što je bilo nekako savršeno za njegovu karijeru.“

Đoković još nije objavio raspored turnira za sljedeće razdoblje. Neizvjesno je hoće li uopće išta igrati do kraja godine, iako je sve izvjesnije da će se pojaviti u Ateni, turniru koji je na kalendaru umjesto Beograda.