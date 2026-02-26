Auger-Aliassime nastavio sjajnu formu i izborio okršaj s Medvjedevom

Podijeli :

U drugom četvrtfinalu ATP 500 turnira u Dubaiju sreli su se Felix Auger-Aliassime i Jiri Lehečka.

Iako se početkom meča činilo da će Lehečka biti taj koji će diktirati tempo igre, Auger-Aliassime je prvi došao do breaka. Bilo je to u sedmom gemu seta kada je oduzeo servis Čehu. Nakon toga je Kanađanin osvojio još dva gema u nizu za osvajanje prvog seta sa 6:3.

Lehečka je unatoč tom velikom gubitku momentuma mogao drugi set otvoriti na željeni način. Odmah u prvom gemu imao je dvije vezane break lopte koje ipak nije iskoristio. Tako smo sljedećih nekoliko gemova, sve do vodstva od 4:3 za Kanađanina, gledali sigurnu igru na početnom udarcu.

U osmom gemu opasno je zaprijetio Auger-Aliassime koji je došao do čak četiri break prilike. Međutim, nijednu nije iskoristio i Lehečka je poravnao na 4:4. Nakon toga nije bilo breakova i otišlo se u tie-break.

Iako je Čeh poveo s mini breakom prednosti, Auger-Aliassime je na kraju to preokrenuo i došao do 7-2 i pobjede od 6:3, 7:6(2). Tako je Kanađanin izborio polufinale protiv Danila Medvjedeva koji je ranije za manje od sat vremena bio bolji od Jensona Brooksbyja.

U druga dva četvrtfinala igraju Andrej Rubljov i Arthur Rinderknech te Jakub Menšik i Tallon Griekspoor.

