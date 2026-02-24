Tsitsipas žestoko prozvao Ivaniševića: ‘Ne volim ljude koji…’

Podijeli :

ChrysleneCaillaud Panoramic via Guliver

Stefanos Tsitsipas, branitelj naslova u Dubaiju, ispao je već u prvom kolu. Nekadašnji treći tenisač svijeta izgubio je od Francuza Uga Humberta sa 6:4, 7:5 i tako završio svoj nastup na ATP 500 turniru.

Poraz ga je dodatno spustio na 42. mjesto ATP ljestvice, čime će od ponedjeljka, prvi put nakon osam godina, biti izvan top 40. Sezonu 2025. obilježile su promjene trenera, dugotrajni problemi s leđima, traženje idealnog reketa i napadi tjeskobe, što je sve utjecalo na njegov pad. Nakon eksperimentiranja s trenerima poput Marka Philippoussisa i kratke suradnje s Goranom Ivaniševićem prošle sezone, Tsitsipas se vratio radu sa svojim ocem Apostolosom, uz pomoć Dimitrisa Chatzinikolaoua, izbornika grčke Davis Cup reprezentacije. VIDEO / Ivanišević: Nisam vidio nespremnijeg igrača u životu od Tsitsipasa

“Osjećam se ugodno sa svojim timom. Osjećam da pripadaju upravo ovdje gdje jesu i nema tjeskobe oko tima, kao što je bilo u razdoblju kad su se dodavala nova lica. To je stvorilo više zbunjenosti nego jasnoće. Žalim zbog nekih odluka koje sam donio na temelju tuđih prošlih uspjeha. Naučio sam da to što si bio dobar tenisač ne znači da ćeš biti i dobar trener”, rekao je Tsitsipas za The National.

“Ponekad ljudi koji nisu bili najbolji na svijetu ili osvajači Grand Slama mogu izvući ono najbolje iz vas, za razliku od onih koji imaju određeni status u sportu”, dodao je Tsitsipas jasno se referirajući na Ivaniševića jer je samo on u navedenom društvu bio Grand Slam pobjednik.

O Chatzinikolaouu ističe da je vrlo vrijedan i da mu pomaže razvijati predanost i disciplinu u radu:

“Ono što mi se sviđa kod Dimitrisa jest to što je znatiželjan, a ja volim raditi sa znatiželjnim ljudima. Ne volim ljude koji se pretvaraju da sve znaju i imaju stav ‘ja sam šef’. Uživam raditi s ljudima otvorenog uma koji su spremni slušati, kao što sam i ja spreman slušati njih s poštovanjem.”