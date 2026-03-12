Samo na SK: Sinner i Zverev ekspresno do međusobnog polufinala Indian Wellsa

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Talijan Jannik Sinner (ATP - 2.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 4.) igrat će za mjesto u finalu Masters 1000 turnira u američkom Indian Wellsu, a Bjeloruskinja Arina Sabaljenka (WTA - 1.) i Čehinja Linda Noskova (WTA - 14.) čine prvi polufinalni par na WTA 1000 turniru na istom mjestu.

Za 28-godišnjeg Zvereva to je prvo polufinale u karijeri u ovoj kalifornijskoj oazi, čime je kompletirao kolekciju svih polufinala na Masters 1000 turnirima, a do njega je došao lakoćom svladavši 21-godišnjeg Francuza Arthura Filsa sa 6-2, 6-3.

Još je uvjerljiviji bio Jannik Sinner koji je trebao samo 66 minuta za pobjedu 6-1, 6-2 protiv 20-godišnjeg Amerikanca Learnera Tiena i plasman u svoje treće uzastopno polufinale na BNP Paribas Openu, na kojem još čeka svoje prvo finale zahvaljujući Carlosu Alcarazu koji ga je pobijedio u polufinalima 2023. i 2024.

Arina Sabaljenka nije izgubila servis u pobjedi 7-6 (0), 6-4 nad 19-godišnjom Kanađankom Victorijom Mboko (WTA – 10.). Za 27-godišnju Bjeloruskinju je ovo treće polufinale u Indian Wellsu, a svaki put kad je došla do te faze turnira, probila se i do finala (2025. i 2023.).

Njena polufinalna suparnica Čehinja Linda Noskova (WTA – 14.) pobijedila je Australku Taliju Gibson (WTA – 112.) sa 6-2, 4-6, 6-2 i po drugi put u karijeri došla do polufinala na WTA 1000 turniru. Prvi put je to napravila u listopadu prošle godine, kad je bila finalistica u Pekingu.