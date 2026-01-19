Krovna teniska organizacija odala počast tragično preminulom novinaru

Podijeli :

Foto: Rafal Jagielski / Kozerki Open

Prije nekoliko tjedana preminuo je Damian Kust, poljski teniski novinar koji je bio poznat po svojim objavama na X-u (Twitteru), ali i po svojim podcastima.

Poljski novinar ljubitelje tenisa informirao je o onim manje poznatim turnirima poput Challengera i ITF turnira, a često je radio najave za kvalifikacije Grand Slamova.

Bio je sjajno lice i osvježenje na X-u, a njegova smrt rastužila je i brojna teniska lica koja su na objavu njegovih roditelja reagirali dirljivim porukama.

Na njegovu tragičnu smrt koja je došla nakon kratke borbe s teškom bolešću reagirao je i ATP koji mu je odao počast. U svojem dugog tekstu iznijeli su reakcije brojnih novinara koji su uglavnom Kusta hvalili kako je vjerojatno i najbolji novinar od svih.

Njegova ljubav prema sportu bila je istinska i nije govorio samo o najboljim tenisačima poput Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnera, Novaka Đokovića i ostalih nego je davao pažnju i onima koji nisu toliko poznati teniskoj, ali i svekolikoj javnosti.

Cijelu posvetu Damianu Kustu možete pročitati OVDJE.