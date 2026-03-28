Hrvatski tenisač ostao bez polufinala Opatije

Guliver Image

Pulski tenisač Karlo Kajin nije se u subotu u Opatiji uspio plasirati u svoje prvo pojedinačno polufinale na ITF World Men's Tennis Touru, a u četvrtfinalu ga je zaustavio 22-godišnji slovenski kvalifikant Aljaž Jeran svladavši ga sa 7-6 (4), 6-2.

Za mladog slovenskog tenisača to je bilo drugo četvrtfinale u karijeri, a po prvi put je prošao u polufinale na ITF World Tennis Touru. U izjednačenom prvom setu, Jeran je imao jedinu priliku za ‘break’ u šestom gemu, ali se Kajin izvukao. I ‘tie-break’ je bio izjednačen do 4-4, a onda je slovenski tenisač osvojio tri poena zaredom, a time i prvi set.

Bio je to prijelomni trenutak dvoboja, jer je već u prvom gemu drugog seta Jeran napravio ‘break’, a kad je još jednom oduzeo servis Kajinu za vodstvo 5-2, lakoćom je tu prednost pretvorio u najveći uspjeh u karijeri.

Jeranov polufinalni suparnik će biti prvi nositelj i bivši opatijski pobjednik, Ukrajinac Viacheslav Bielinskyi koji je u najdužem meču ovogodišnje Istarske rivijere, nakon tri sata i 19 minuta borbe, svladao Portugalca Francisca Rochu sa 6-7 (4), 6-3, 7-6 (3).

Drugi polufinalni par čine Talijani Gabriele Bosio i Andrea Fiorentini.

Polufinalni dvoboji u pojedinačnoj konkurenciji će također biti odigrani u subotu na terenima TK “Opatija”.

Jedino hrvatskom predstavniku Karlu Kajinu ostaje još jedna prilika za rezultat karijere u konkurenciji parova, u kojoj mu je ovotjedni partner bosansko-hercegovački predstavnik Ivan Biletić. Borit će se za plasman u finale, a suparnici su im četvrti nositelji, Britanac Jeremy Gschwendtner i Talijan Federico Valle.