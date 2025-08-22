Hrvatski tenisač izborio finale Challengera u Sofiji

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski tenisač Nino Serdarušić plasirao se u finale parova na ATP Challengeru u Sofiji. U glavnom gradu Bugarske igra s Davidom Pichlerom s kojim je upisao tri pobjede. Posljednja je stigla protiv talijansko-urugvajske kombinacije sastavljene od Franca Agamenonea i Franca Roncadellija.

Prvi je ovo zajednički turnir Pichlera i Serdarušića, a otvorili su ga velikom pobjedom u prvom kolu. Igrali su protiv Andreasa Miesa, dvostrukog osvajača Roland Garrosa u parovima te Davida Vege Hernandeza. Hrvatsko-austrijski par je ipak bio bolji te su sa 6:1, 6:3 upisali pobjedu.

U četvrtfinalu su bili jednako uvjerljivi protiv indijske kombinacije sastavljene od Adila Kalyanpura i Parikshita Somanija. Njih su porazili sa 6:2, 6:3 te su tako izborili polufinale.

Tamo su igrali protiv Agamenonea i Roncadellija. U prvom setu su protiv Talijana i Urugvajca bili uvjerljivi te su ga osvojili sa 6:1. U drugoj dionici su dva Franca ipak pružili nešto veći otpor. Uspjeli su osvojiti set sa 6:4 te su odlučujućem tie-breaku poveli s 5:4. Ipak, Serdarušić i Pichler tada sa šest poena u nizu dolaze do pobjede 6:1, 4:6, 10:5 i plasmana u finale.

Serdarušić i Pichler će za svoj prvi zajednički naslov igrati protiv dvojice Rumunja Mircee Alexandrua Jecana i Bogdana Pavela. Prije dva tjedna je Serdarušić u paru sa Zdenekom Kolarom u Cordenonsu već bio uspješan. Tada je Hrvat upisao pobjedu 6:4, 6:3.