Ferrero otvoreno o raskidu s Alcarazom: ‘Dao sam cijelo srce i dušu u ovaj projekt, boli me’

Još se nisu stišale reakcije nakon naprasnog prekida suradnje Carlosa Alcaraza i Juana Carlosa Ferrera.

I dok se najbolji tenisač svijeta Carlos Alcaraz još nije službeno oglasio nakon što je vijest izašla u javnost, Juan Carlos Ferrero otvorio je dušu španjolskom dnevniku Marci.

Problem nisu bili ni novac niti navodno inzistiranje Ferrera da Alcarazov kamp bude upravo u Ferrerovoj akademiji, nego neslaganje oko pojedinih detalja ugovora, ističe osvajač Roland Garrosa 2003. godine.

Naime, Alcaraz je odrastao trenirajući u akademiji svog oca u Murciji, a zadnjih nekoliko godina prešao je u Ferrerovu akademiju u Villeni.

“Nikad nismo gledali na to kao na rivalstvo. Ponudili smo akademiju kako bi mogao trenirati gdje god želi, ali to nikad nije bila obveza. Nikad”, naglašava Ferrero.

“Sve je išlo k tome da nastavimo, ali u novom ugovoru bile su neke stavke oko kojih se nismo složili. Možda su se te stvari mogle srediti da smo sjeli zajedno, ali to se nije dogodilo i odlučili smo ne nastaviti dalje.”

Ferrero ne skriva koliko je uzdrman što se sve ovako dogodilo.

“Mislim da obojica trebamo vremena procesuirati ovaj prekid. Nije lako. Boli me. Teško je ovakve odnose prekinuti preko noći. Dao sam sve što sam imao, cijelo srce i dušu u ovaj projekt. Uložio sam mnogo vremena, entuzijazma i rada.”

Alcaraza će do daljnjega voditi Samuel Lopez koji se timu pridružio u prosincu 2024.