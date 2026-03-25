Dodig protiv Poljička za polufinale Challengera u Splitu

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Barem jedan hrvatski tenisač igrat će u polufinalu ATP Challenger 50 turnira Split Open na Firulama, a to će biti pobjednik dvoboja između Osječanina Mateja Dodiga i Splićanina Milija Poljička, koji su se u srijedu plasirali u četvrtfinale.

Prvi je to učinio Poljičak (ATP – 396.) pobijedivši za samo 71 minutu osmog nositelja, Britanca Felixa Gilla (ATP – 252.) s uvjerljivih 6-1, 6-2.

VIDEO / Sinner napucao protivnika pa mu se ispričavao I Livaja voli tenis: Hajdučka “desetka” u pauzi pomno prati Challenger u Splitu

Prvi nositelj Matej Dodig (ATP – 214.) morao je igrati tri seta protiv Austrijanca Sandra Koppa (ATP – 305.), a na kraju ga je svladao sa 6-4, 3-6, 6-2 nakon dva sata i sedam minuta. Bio je ovo njihov drugi dvoboj na Challenger Touru i drugi put je 20-godišnji Osječanin bio bolji.

Dodig je prije tjedan dana na Zadar Openu bio u sličnoj situaciji. Tada je u četvrtfinalu igrao protiv Duje Ajdukovića i plasirao se u polufinale. No, na putu prema finalu mu se ispriječio iskusni Talijan Stefano Travaglia, kasniji pobjednik turnira u Petrčanima.

U četvrtak će se za mjesto u četvrtfinalu boriti i Splićanin Duje Ajduković (ATP – 315.), a s druge strane mreže će biti treći nositelj, Austrijanac Lukas Neumayer (ATP – 227.).