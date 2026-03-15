Alcarazu prvi poraz ove godine, Medvedev je u finalu Indian Wellsa!

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz pretrpio je prvi poraz u godini nakon što ga je u subotu u polufinalu turnira iz Masters serije u Indian Wellsu sa 6:3, 7:6 (7/3) pobijedio Rus Danil Medvjedev, koji će u nedjeljnom finalu igrati protiv Talijana Jannika Sinnera.

Ovo je prvi poraz ove godine za 22-godišnjeg Alcaraza nakon 16 uzastopnih pobjeda, uključujući dva naslova osvojena na Australian Openu i u Dohi . Španjolac je dva puta osvajao Indian Wells , 2023. i 2024. godine, a sada je ispao u polufinalu, baš kao i prošle godine.

Alcaraz je izgubio svoje servis u prvom setu, a nakon toga nije uspio preokrenuti situaciju zbog 11 neprisiljenih pogrešaka. Na kraju meča je rekao da ga je mučila vrućina jer se meč igrao na oko 34 stupnja.

“Nisam se osjećao loše, ali u ovim dugim razmjenama snaga, posebno protiv Daniila, uvijek se moraš više truditi. To je dodatni trošak energije, a teže je kad je vruće”, priznao je Alcaraz na konferenciji za novinare.

Španjolac je napravio break u drugom setu za vodstvo 3:1, ali je Medvjedev odmah vratio servis i došao na 2:3 prije nego što je promašio još jednu break priliku (4:4), a zatim i dvije set lopte kada je vodio 5:4. Meč je otišao u ti-break u kojem je Medvjedev bio bolji.

Medvedev je izgubio svoja posljednja četiri susreta protiv Alcaraza, nakon što ga je zadnji put pobijedio u polufinalu US Opena 2023. godine.

Rus je ove godine slavio u Brisbaneu u siječnju, a zatim i u Dubaiju prije dva tjedna, a u ponedjeljak će se vratiti među 10 najboljih na svijetu.

“Jako sam sretan što sam pobijedio nekoga tako jakog. Trenutno se osjećam samouvjereno, a kada je to slučaj, uspijevam biti agresivan, posebno na servisu.”

