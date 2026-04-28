Alcaraz upitan za Wimbledon? ‘Uopće nisam siguran da će biti spreman’

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Iz okruženja Carlosa Alcaraza procurile su informacije da se Španjolac nada povratku na teren za otprilike dva mjeseca, na turniru u Queen’su, kako bi bio spreman za Wimbledon. Međutim, neki njegovi sunarodnjaci, bivše velike teniske zvijezde, nisu sigurni da to nije preambiciozno.

“Carlos mora biti maksimalno oprezan, ne smije si postavljati rokove za povratak”, ističe Alex Corretja, dvostruki finalist Roland Garrosa i osvajač završnog Mastersa.

“Najvažnije je da dopusti tetivi na ruci da se potpuno oporavi. Tek za otprilike mjesec i pol dana imat ćemo jasniju sliku što se događa.”

Bivši treći tenisač svijeta kaže da postoji realna opasnost da njegov 22-godišnji sunarodnjak nakon Roland Garrosa propusti još jedan Grand Slam.

“Uopće nisam siguran da će biti spreman za Wimbledon”, dodaje Corretja u radijskoj emisiji „Larguero“.

“Mora biti maksimalno oprezan kako bi se ručni zglob oporavio. Ako se vrati na travi, to neće biti lako jer igra na toj podlozi zahtijeva nagle pokrete, što može biti problem ako zglob nije potpuno zdrav.”

Alcaraz se ozlijedio u prvom kolu turnira u Barceloni prije desetak dana. Pobijedio je u tom meču, ali je odustao od sljedećeg. Odmah je odlučio povući se i s Mastersa u Madridu, a nekoliko dana kasnije učinio je isto i s Rimom i Parizom. Činjenica da je mjesec dana prije početka Roland Garrosa, na kojem je osvojio posljednja dva naslova, odlučio ne igrati, najbolje govori o težini ozljede.

“To što je tako rano odlučio da neće ići u Pariz odličan je dokaz da ne smije žuriti s povratkom”, dodao je Corretja.

Feliciano López, još jedan bivši španjolski tenisač, a sada direktor Mastersa u Madridu, ističe:

“I ja sam imao sličnu ozljedu i to je ozbiljna stvar. Zglob je vrlo osjetljiv, ima mnogo malih tetiva i kostiju, a da bi tenisač mogao normalno igrati, njegova ruka mora biti ne 100 posto spremna, nego 200 posto. Jer sve se radi zglobom. Ako je zdrav 80 posto, to može biti veći problem nego da je riječ o nekom drugom dijelu tijela. Može se pogoršati.”

Na činjenicu da bi, ako Alcaraz propusti toliko velikih natjecanja, Sinner mogao napraviti veliku prednost na prvom mjestu svjetske ljestvice, López kaže:

“Carlos je dovoljno mlad da će imati još prilika. Dvije godine je mlađi od Jannika i ima dovoljno vremena da to nadoknadi. Nema potrebe da previše riskira.”