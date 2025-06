Ajduković propustio tri meč lopte i karlovićevski ispao iz Stuttgarta

Podijeli :

Duje Ajduković upisao jeu prvom kolu kvalifikacija za ATP 250 turnir u Stuttgartu propustio nemoguće. U meču protiv Tristana Boyera imao je čak tri meč lopte, ali nijednu nije iskoristio te je na kraju nakon tri tie-breaka upisao poraz.

Nije dobro krenulo za Splićanina koji je već u svom prvom servis gemu dopustio Boyeru break. Ipak, nije se Ajduković predavao te se nakon zaostatka 4:1 vratio do 4:4 da bi na kraju u tie-breaku sa 7-5 došao do vodstva od 1-0 u setovima.

U drugom setu je Ajduković propustio meč loptu kod rezultata 5:4, a potom i u tie-breaku kod vodstva 6-5 i 7-6. Nakon tih prilika bio je red da Boyer dođe do jedne, a Amerikancu je to bilo dovoljno za osvajanje seta.

Set odluke donio je rane prilike za obojicu tenisača. Tako je već u drugom gemu seta Boyer imao tri povezane break prilike koje je Splićanin uspješno spasio. Nakon toga je i Ajduković imao tri break lopte, ali i on je bio neuspješan. Nakon toga su obojica bila sigurna sve do 12. gema kada Boyer dolazi do meč lopte. Nju je Ajduković uspio anulirati te se otišlo u treći tie-break u susretu.

Tamo su obojica bila sigurna sve do rezultata 5:5 i servisa Ajdukovića. Unatoč dobrom servisu Splićanin je izgubio poen i dopustio Boyeru drugu meč loptu. Amerikanac je to objeručke prihvatio za pobjedu (5)6:7, 7:6(7), 7:6(5). Tako Splićanin i dalje čeka na svoju prvu pobjedu na travnatoj podlozi još od 2022. godine i drugog kola kvalifikacija Wimbledona.