Ajduković i Dodig upisali pobjede u Zadru, Poljičak nakon osvajanja Poreča zapeo u prvom kolu

U utorak popodne su se na ATP Challenger turniru u Zadru odigrali brojni mečevi prvog kola, a u četiri takva meča sudjelovali su hrvatski tenisači. Nastupili su Josip Šimundža, Duje Ajduković, Matej Dodig te Mili Poljičak, a pobjede su upisali Ajduković i Dodig.

Dan je brzim porazom otvorio 21-godišnji Josip Šimundža. On je s uvjerljivih 6:1, 6:1 izgubio od Španjolca Sergija Pereza Contrija. Gorak okus poraza isprao je njegov splitski sugrađanin Duje Ajduković koji je s 2-0 u setovima bio bolji od srpskog tenisača Dušana Obradovića.

Ajduković je u prvom setu slavio sa 6:0 da bi u drugom morao nadoknaditi zaostatak breaka. Na kraju je to uspio te je sa 6:0, 6:4 izborio drugo kolo u Zadru. Tamo mu se otvara prilika jer je Enrico Dalla Valle izbacio prvog nositelja Zsombora Pirosa te je tako otvorio gornji dio ždrijeba.

Puno težu pobjedu od Ajdukovićeve ostvario je Osječanin Matej Dodig. On je izgubio prvi set od Francuza Laurenta Lokolija sa 6:2 da bi u drugom odgovorio na isti način. Činilo se da će mladi Osječanin slomiti otpor Francuza u trećem setu, ali Lokoli je došao do breaka kod 5:5. Imao je tada servis za meč da bi od tog trenutka Dodig osvojio čak 11 pobjeda zaredom za konačnu pobjedu od 2:6, 6:2, 7:6(0).

Posljednji Hrvat na terenima u Petrčanima bio je Mili Poljičak. Njegov protivnik bio je iskusni TalijanStefanoTravaglia s kojim je Splićanin već igrao dva puta te je pritom upisao pobjedu i poraz. U prvom setu koji je trajao 68 minuta kao pobjednik je izašao Travaglia sa 7:5 da bi u drugom Poljičak propustio servis za set kod 5:4. Nakon toga je izgubio tri gema u nizu te je sa 7:5, 7:5 ispao nakon što je prošlog tjedna osvojio ITF turnir u Poreču.