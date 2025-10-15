SKener: Petković na SP? Pa koliko ih imamo boljih

Podijeli :

AP Photo/Peter Dejong via Guliver Images

Zlatko Dalić u glavi već ima popis za Mundijal, a tamo je mjesto samo najboljima.

Bio je to listopadski nogometni prozor posvećen Zlatku Daliću. Intervjui, čestitke za 101. utakmicu na klupi Vatrenih, večere, gotovo osiguran treći uzastopni SP, te potvrda da jedna nogometna velesila s Balkana neumoljivo prijeti svjetskim gigantima. I to je kada pogledamo domaću ligu, infrastrukturu, sudačku organizaciju svakako strši kao svojevrstan podvig. Ostale su nam dvije utakmice (Farski Otoci i Crna Gora u studenome) no već su mediji, ali i navijači na društvenim mrežama počeli skicirati popis nogometaša koji bi nas trebali predstavljati na najvećoj nogometnoj smotri. Naravno, tu su ukusi različiti, no konsenzus se lako postigne oko 16-18 imena. Preostalih nekoliko je stvar osobnih preferencija i ukusa.

No, nije mi namjera da na ovom mjestu sastavljam popis ili bilo što sugeriram, jer sugerirati mogu samome sebi ako postoji neka Fantasy igra posvećena SP-u. Zlatko Dalić je dovoljno iskusan da će pronaći dobitnu formulu, tako je barem bilo u prošlosti. Da će to tako biti sugerira i broj i imena igrača koja se nalaze na pretpozivima, teško da će se u sljedećih osam mjeseci pojaviti netko tko će nam oplemeniti dio igre u kojem smo znali imati problema. A to je pitanje realizacije i igra u vrhu napada.

Na posljednje dvije utakmice, a takvih znamo imati, dogodio nam se problem – realizacije. Ne pamtim da je u dvije blok utakmice Andrej Kramarić (koji se suočio i sa sjedenjem na klupi u Hoffenheimu) odigrao toliko skromno. No, kod Andreja ću zastati pa konstatirati da je to igrač kojeg se nikada nitko ne smije odreći, igrač koji je reprezentaciji dao kao malo tko u povijesti, stoga da me netko ne bi krivo razumio on za mene ostaje član prve jedanaestorice Vatrenih na kojoj god ga poziciji vidi izbornik Dalić. Nismo vidjeli ni Antu Budimira iz Osasune, kojeg cijenim kao ratnika, a ni Franju Ivanovića koji je odlično krenuo u Lisabonu, dolaskom Mourinha u Benficu brzo se izgubio. Na pretpozivu smo imali Petra Musu i Brunu Petkovića. Mislim da je i Dion Drena Beljo vrijedan apsolutne pažnje za neke sljedeće akcije.

Kako su ostale još samo dvije službene utakmice do SP-a u lipnju i srpnju 2026. godine, a s obzirom na dosadašnji ishod kvalifikacija ne vidim razloga da se za te dvije utakmice ne uputi poziv Bruni Petkoviću. Ionako je Dalić već znao ‘pogaziti riječ’ pa u nacionalnu vrstu pozvati igrače koji nisu u formi i nemaju konstantu nastupa u klubu. Iako je iza njega turbulentno ljeto, jedan ipak nepotrebno verbalni “bombaški napad”, bivši Dinamov napadač je pronašao klub i u njemu ne samo da igra, nego je i najbolji pojedinac. Turci ga opisuju ga kao „elegantnog diva“ – napadača koji spaja snagu i tehniku, s reputacijom ozbiljnog internacionalca.

Ne pada mi na pamet biti njegov odvjetnik, nikada nije bio u ešalonu simpatičnih igrača, ali za njegov nogomet ću uvijek kupiti ulaznicu. I da se ne lažemo neka mi netko kaže koliko to Hrvatska ima boljih napadača od Brune Petkovića. Posebno ako ostane u treningu, ako bude igrao, nema nikakve dvojbe da mu je mjesto u avionu koji će Hrvatsku odvesti na sedmo Svjetsko prvenstvo.

U toj je kategoriji i Marko Livaja, ali sad je to već malo kompleksnija stvar. Iako ne bi trebala biti.