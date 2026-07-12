SKener: Nisu oni nikakva vesla sisali

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Matteo Gribaudi via Guliver

Za mene je Norveška pobjednik ovog Mundijala. Ni u jednom se trenutku nisu branili, nisu se povlačili. Igrali su nogomet koji možda nije najljepši za oko, ali ima jasnu ideju. Bila je to, kako Vikinzima i priliči, borba do posljednjeg daha.

Jedan kiks, jedan kvalitetan suparnik i ne do kraja inspirirani Erling Haaland bili su dovoljni da Norveška odvesla sa Svjetskog prvenstva. Četvrtfinale, nakon briljantne pobjede protiv Brazila, otvorilo je očekivanja da mogu i više. No, nije bio njihov dan. Ipak, puno je važnije od samog plasmana među osam najboljih to što smo dobili novu reprezentaciju na svjetskoj nogometnoj karti, momčad s kojom ćemo se u bliskoj budućnosti susretati u najvećim utakmicama.

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Norveška desetljećima nije pripadala europskom nogometnom vrhu. Povremeni nastupi na velikim natjecanjima bili su više iznimka nego pravilo, a reprezentacija je često ostajala u sjeni susjednih skandinavskih zemalja. Zato je Nogometni savez odlučio promijeniti način razmišljanja. Oslonio se na jačanje domaćih klubova, razvoj omladinskih škola i sustavno stvaranje igrača. Njihova je specifičnost i to što praktički nemaju dijasporu iz koje bi mogli crpiti igrače, pa su bili prisiljeni graditi vlastiti sustav od temelja.

Posebna pažnja posvećena je radu s djecom i mladima, unaprijeđena je infrastruktura, uvedeni su suvremeniji modeli treninga, a trenerima omogućena kvalitetnija edukacija. Cilj nije bio proizvesti tek nekoliko vrhunskih pojedinaca, nego stvoriti generacije igrača koje će tehnički, taktički i mentalno biti spremne za najvišu razinu natjecanja. Norveški model temelji se na ideji da razvoj igrača mora biti važniji od kratkoročnog rezultata. Mladi nogometaši dobivaju priliku igrati, učiti na pogreškama i postupno preuzimati odgovornost. Takav pristup stvara sigurnost, ali i samopouzdanje nužno za uspjeh u profesionalnom sportu.

Veliku ulogu odigrala je i domaća liga. Iako financijski ne može konkurirati najjačim europskim prvenstvima, norveški klubovi postali su mjesto na kojem mladi talenti dobivaju prve ozbiljne minute. Ondje razvijaju natjecateljski karakter prije nego što naprave iskorak prema najvećim europskim klubovima. Domaći nogomet tako nije samo prijelazna postaja, nego važna razvojna platforma.

Najpoznatiji proizvod takvog sustava svakako je Erling Haaland. Njegova fizička snaga, brzina i nevjerojatna učinkovitost pred golom učinili su ga jednim od najboljih napadača današnjice. Ipak, Haaland nije nastao slučajno. Njegov razvoj rezultat je kvalitetnog rada u mlađim kategorijama, postupnog napredovanja kroz norveške klubove i pravodobnog odlaska u inozemstvo, gdje je nastavio usavršavati svoje kvalitete.

Sličan put prošao je i Martin Ødegaard. Već kao tinejdžer privukao je pozornost najvećih europskih klubova, ali je tijekom karijere pokazao koliko su važni strpljenje i kontinuirani razvoj. Danas je kapetan reprezentacije i igrač koji diktira ritam igre, povezuje linije momčadi i svojim primjerom pokazuje što znači odgovornost vođe.

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Iako su Haaland i Ødegaard najveće zvijezde, njihova kvaliteta dolazi do izražaja upravo zato što iza sebe imaju organiziranu i discipliniranu momčad. Norveška više ne ovisi isključivo o individualnim potezima. Reprezentacija igra prepoznatljiv nogomet u kojem svaki igrač zna svoju ulogu, a kolektiv uvijek ima prednost nad pojedincem.

Velike zasluge za takav identitet pripadaju izborniku Ståleu Solbakkenu. Iskusni stručnjak uspio je spojiti generaciju talentiranih igrača u homogenu cjelinu. Njegova filozofija temelji se na disciplini, taktičkoj odgovornosti i modernom pristupu igri. Solbakken je svjestan da vrhunski pojedinci mogu odlučiti utakmicu, ali da se veliki rezultati ostvaruju samo kada momčad funkcionira kao jedinstven sustav.

Pod njegovim vodstvom Norveška igra hrabrije, organiziranije i s mnogo više samopouzdanja nego prethodnih godina. Reprezentacija više ne ulazi u susrete protiv europskih velikana s osjećajem inferiornosti, nego vjeruje da može ravnopravno konkurirati najboljima. Upravo je ta promjena mentaliteta možda i najveći uspjeh cijelog projekta.

Važno je naglasiti da norveški model nije usmjeren isključivo na vrhunski sport. Nogomet se promatra kao dio društva, a velik broj djece uključen je u organizirane sportske aktivnosti. Time se stvara široka baza iz koje kasnije dolaze talentirani igrači. Što je baza veća, veća je i mogućnost stvaranja nogometaša svjetske klase.

A posebna priča bili su njihovi navijači. Proslava pogodaka i pobjeda postala je jedan od zaštitnih znakova ovog Mundijala. Na znak s tribina cijeli bi stadion sjeo i u glas “veslao”, pretvarajući svaku pobjedu u još jednu vikinšku ekspediciju. Uvijek se našao poneki koji je tvrdoglavo odbijao sudjelovati, smatrajući cijelu stvar glupom. Njegov izbor.

Ali ako ćemo gledati nogometno, jedno je sigurno – nisu oni nikakva vesla sisali.