SKener: Kako je McKenna kupio Dinamove navijače

AP Photo Darko Bandić

Ovo je pogled iz naše perspektive na Scotta McKennu, reprezentativca Škotske, koji je u samo šest mjeseci ostavio puno veći trag nego mnogi strani igrači prije njega.

Dinamo je u svojoj povijesti imao igrača koji je osvojio Zlatnu loptu, neke od najboljih nogometaša bivše države koji su osvajali svjetske i olimpijske medalje, s Vatrenima pokorili svijet na prijelazu iz jednog stoljeća u sljedeća skoro dva i pol desetljeća. I kada bi slagao idealnu jedanaestoricu Modrih iz Maksimirske 128. sigurno niti jedan strani nogometaš ne bi imao mjesta u idealnoj postavi. No, isto tako kroz tu ulicu na sjeveroistoku grada prodefilirala je i momčad stranih nogometaša kojih bi se sigurno mogla stvoriti jedna vrlo, vrlo pristojna momčad.

Da sada ne nabrajam sve, ovo je priča o Scottu McKenni, stoperu nogometne reprezentacije Škotske koji je u samo šest mjeseci na mene ostavio poseban utisak. Znam, sve su to subjektivni dojmovi i reakcije, ali taj stasiti dečko, kojem nekako ne pristaje ‘kilt’, prebrzo mi se uvukao pod kožu. A, prvi susret s tim imenom i prezimenom u kontekstu dolaska u Maksimir je bilo sljedeće. Kamil Grabara (26), vratar Wolfsburga i poljske reprezentacije, dao je izjavu o McKenni:

“Scott McKenna je najgori nogometaš kojeg sam ikad vidio u životu. Sada igra u Las Palmasu, ne znam kako, zaboga, bio je najgori nogometaš s kojim sam ikad igrao i jednostavno nisam imao strpljenja za njega. Imao sam situacije na treninzima gdje smo radili na nekim vježbama i on je triput to napravio po svome. Četvrti put sam mu rekao da to ne radi tako i on je peti put opet napravio isto. Nisam mogao izdržati, bilo je manjih i većih svađa i jednostavno ga nisam podnosio, kao ni on mene. Nije me tretirao kao velikog prijatelja i bio je jedini s kojim mi se nije dalo trenirati i razgovarati.”

Nakon samo nekoliko utakmica u Modrom dresu Škot, po kojeg je Zvonimir Boban osobno otišao na aerodrom, nakon što su prije toga dogovorili posao, vidjelo se da je Dinamo dobio nogometaša kojem se može vjerovati. Iako ne dolazi iz zemlje koja se može podičiti sa sjajnim tehničarima, Scott McKenna je i tu iznenadio.

“Kao stoper, koji je igrao na najvišoj razini mogu reći da je Scott McKenna za mene Dinamovo pojačanje. Svidjela mi se njegova lijeva noga, tehnički je bolji nego što se možda moglo očekivati, ali nedvojbeno se radi o nogometašu dobre taktike, finog postavljanja, te skrivanja jedine svoje mane – a to je brzina. No, on je to naučio kompenzirati razmišljanjem i svakako da je to nogometaš koji je u kratkom vremenu pokazao da se brzo prilagodio i imaš osjećaj kao da je ovdje dugo. Što je za mene i najvažnije – on je igrač kojem se može vjerovati”, ispričao je svoju impresiju o Škotu nekadašnji nogometaš Dinama i hrvatski reprezentativac Stjepan Tomas. U susretima s Celtom, Betisom i možda još više Lilleom do izražaja su i više došle te mane. Naime, i kratka ozljeda Domingueza, njegovo partnera na stoperskim pozicijama je dala naslutiti da postoje i mane.

“Kao napadač na stopere uvijek gledam drukčije, kao na protivnike. Kod McKenne sam vidio da jako dobro čita igru, da je vrlo educiran po pitanju suparnika. Točno zna kada je netko brz kako se postaviti, vjerojatno tada Dominguez preuzima takvog igrača. O njemu sam iz krugova bliskih klubu čuo sve najbolje tako da mislim da je Boban tu napravio dobar posao” – rekao nam je Ardijan Kozniku, nekadašnji napadač Dinama i Hajduka.

Škotski reprezentativac je u Zagreb stigao s obitelji, a u jednom od razgovora hrvatskim medijima je otkrio kako se snašao u Zagrebu:

“Dolazim iz malog škotskog grada, Zagreb je puno veći grad, a iako je glavni grad, sve je dosta opušteno. Na utakmicama je intenzitet visok, pogotovo zbog navijača, ali to se i očekuje u velikom klubu. Sviđa mi se grad, ima puno opcija, možete tramvajem otići bilo kamo. Vrlo je sigurno i ljudi su jako ljubazni. Živim blizu maksimirskog parka, tako da mi je to savršena opcija za šetnje i kavu. A taj ritual ispijanja kave kod vas je nešto posebno, drukčije i to jako respektiram. Da nije požalio ni trenutka što je došao u Maksimir je pojasnio. “Nisam znao što očekivati, ali kvaliteta lige me iznenadila. Puno ekipa pokušava igrati nogomet, grade igru od zadnje linije, kvaliteta je visoka. Ono što je važno a to je činjenica da smo mi momčad koja ima širinu, ima dobrih igrača, kvalitetnu klupu. Prošli smo kroz određene krize, ali nalazimo se na vrhu, a moramo u nastavku sezone igrati još bolje kako bi ostvarili svoje ciljeve.”

Brzo je prirastao i srcu Dinamovih navijača, koji su ga ovako opisali:

“Njegovu igra krasi odličan osjećaj za postavljanje, pravovremene intervencije i beskompromisni dueli, u kojima uvijek pokazuje srce i karakter. Uz to, Scott se ističe i liderskim osobinama – glasno organizira obranu, motivira suigrače i svojim primjerom pokazuje što znači nositi dres Dinama. svakom nastupu za GNK Dinamo vidi se profesionalizam i želja za pobjedom. McKenna ne igra samo za rezultat, već i za grb na prsima, poštujući tradiciju kluba i strast njegovih navijača. Njegova čvrstina, iskustvo i smirenost čine ga važnim dijelom Dinamove momčadi i pouzdanim osloncem u najtežim utakmicama.”

Vječni pomoćnik Roberta Prosinečkog, Gordan Ciprić također je pun hvale za Kelta.

“Mene je iznenadila tko brza prilagodba. Dugo sam u ovom poslu i znam da je to najteži dio. Dobro, engleski jezik svi pričaju, ali kod novih igrača je uvijek potrebno određeno vrijeme. Kod njega kao da to nije bilo potrebno, on izgleda kao da je ovdje već dugo. I ta liderska crta je nešto s čim se rađaš, to negdje imaš u sebi i na kraju ako si vrijedan i pošten to ispliva. Činjenica je da je McKenna izrastao uz Mihu Zajca u zbilja pravo pojačanje.”