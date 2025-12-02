VIDEO / Pogledajte pogodak kojim je nezaustavljivi Haaland ispisao povijest Premier lige!

Podijeli :

U tijeku je susret 14. kola Premier lige između Fulhama i Manchester Cityja na legendarnom Craven Cottageu. Gosti su u 17. minuti poveli nakon ubačaja Jeremyja Dokua, a na pravom mjestu bio je Erling Haaland koji je zakucao loptu u mrežu za 0:1. Ovim golom Haaland je ispisao povijest Premier lige. Naime, postao je igrač koji je najbrže stigao do 100 golova u najjačem engleskom razredu, za što mu je trebalo samo 111 utakmica. To je čak 13 utakmica manje od Alana Shearera, kojemu su za isti broj golova trebala 124 susreta. Joško Gvardiol našao se u početnom sastavu momčadi Pepa Guardiole.

