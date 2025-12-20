VIDEO / Arsenal je ponovno lider Premier lige

Podijeli :

Minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Evertona, nogometaši Arsenala su zadržali dva boda prednosti pred Manchester Cityjem i nakon 17. kola engleske Premier lige će biti na vrhu ljestvice.

Jedini pogodak je postignut iz kaznenog udarca u 27. minuti, a siguran realizator bio je Viktor Gyokeres.

Arsenal je došao do 12. pobjede i 39 bodova. Dva boda manje ima drugoplasirani Manchester City, a Aston Villa je treća s 33 boda i utakmicom manje, koju će odigrati u nedjelju (17.30 sati) na Villa Parku protiv Manchester Uniteda.

Leeds United je na domaćem travnjaku s uvjerljivih 3-0 pobijedili Crystal Palace. Prva dva pogotka postigao je Dominic Calvert-Lewin (38, 45+4), a za 3-0 strijelac je bio Ethan Ampadu (60). U drugoj minuti sučevog dodatka Justin Devenny je iz kaznenog udarca smanjio na 3-1, ali je u samoj završnici Anton Stach postavio konačnih 4-1.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa je ušao u 65. minuti.