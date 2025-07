Trump najavio: ‘Imat ćemo UFC borbu u Bijeloj kući’

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da sljedeće godine planira u Bijeloj kući organizirati UFC priredbu, što bi bio jedan od događaja obilježavanja 250. godišnjice proglašenja američke neovisnosti.

Trump je najavu dao tijekom govora na državnom sajamskom prostoru u Iowi.

“Imat ćemo UFC borbu, zamislite to, na prostoru Bijele kuće”, rekao je Trump.

“Imamo puno zemlje tamo. Sagradit ćemo malo – zapravo, ne mi, nego Dana (White) će to napraviti… Imat ćemo UFC borbu, borbu za naslov, pravu borbu, s oko 20.000 do 25.000 ljudi, i to ćemo učiniti kao dio obilježavanja 250. godišnjice,” rekao je, misleći na obljetnicu američke neovisnosti.

Trump je prisustvovao brojnim UFC priredbama, uključujući UFC 314 u Miamiju u travnju, kada je sjedio s Whiteom.

Na posljednjoj večeri Republikanske nacionalne konvencije 2024., upravo je White bio taj koji je najavio bivšeg i budućeg predsjednika kada je prihvatio nominaciju svoje stranke.

Trump je u četvrtak dodao da će “svaki nacionalni park, bojno polje i povijesno mjesto imati posebne priredbe” u čast 250. godišnjice američke neovisnosti.