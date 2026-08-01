Velikan želi McKennu? ‘Priča se o njemu, ali ne znam koliko je to izvedivo’

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AP Photo Darko Bandić

Dinamo je uspješno otvorio novu sezonu plasmanom u treće pretkolo Lige prvaka i pobjedom u prvom kolu SuperSport HNL-a, no već se pojavljuju nagađanja o mogućem odlasku jednog od ključnih igrača.

Prema informacijama koje je za BBC Radio Scotland iznio bivši nogometaš i trener Ian McCall, škotski velikan Rangers ozbiljno razmatra dovođenje stopera Scotta McKenne. Novi trener Rangersa Derek McInnes navodno želi u momčad dovesti iskusnog braniča kojem u potpunosti vjeruje, a upravo je škotski reprezentativac njegov prvi izbor.

“Mislim da Rangersu treba pravi središnji branič. Kod stopera je najvažnije da trener ima potpuno povjerenje u njega i da zna što će dobiti u svakoj utakmici. Dereku treba upravo takav igrač”, izjavio je McCall.

Dodao je kako se u Škotskoj već neko vrijeme govori o mogućem transferu, iako nije siguran koliko je on u ovom trenutku realan.

“Priča se o McKenni, ali ne znam koliko je to izvedivo. Ono što znam jest da Derek ima veliko povjerenje u njega”, rekao je.

McKenna i McInnes dobro se poznaju iz vremena provedenog u Aberdeenu, gdje su uspješno surađivali prije nego što je škotski reprezentativac nastavio karijeru u inozemstvu.

U Dinamo je stigao prošlog ljeta kao slobodan igrač, a vrlo brzo prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača obrane. Stabilnim nastupima stekao je povjerenje stručnog stožera, dok je ovoga ljeta sa škotskom reprezentacijom nastupio i na Svjetskom prvenstvu.

Ipak, eventualni transfer neće biti jednostavan. McKenna s Dinamom ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine, što zagrebačkom klubu daje snažnu pregovaračku poziciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na četiri milijuna eura.

Za sada iz Maksimira nema službenih informacija o mogućim pregovorima, no interes Rangersa mogao bi biti jedna od zanimljivijih priča u završnici ljetnog prijelaznog roka.