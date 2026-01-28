Velika drama s Mađarima kao i lani, Hrvatska je u polufinalu Eura!

Podijeli :

kolektiff

Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Čak četvorica igrača su postigli po četiri pogotka za Hrvatsku, Mario Šoštarić, sva četiri iz sedmeraca, te Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i David Manrić, koji je bio strijelac posljednjeg gola. Po triput su mrežu zatresli Zlatko Raužan, Veron Načinović i Ivan Martinović, a po jednom Mateo Maraš i Luka Cindrić.

Dominik Kuzmanović je skupio devet obrana.

Najbolji mađarski strijelac bio je Bence Imre sa sedam pogodaka, a pet golova je postigao Zoran Ilić.

Rezultatom neopterećni Mađari su bolje ušli u utakmicu, čemu je pripomoglo i to što je u hrvatskoj obrani nedostajalo odlučnosti i čvrstoće, pa su suparnici lakoćom postizali pogotke. Matej Mandić je bio Sigurdssonov izbor za početnu postavu, ali bez podrške suigrača i njegov učinak nije bio dobar.

Mađari su bez otpora realizirali prvih šest napada i u 8. minuti došli do četiri gola prednosti (2-6). Uspjeli su u nekoliko navrata hrvatski rukometaši prepoloviti taj zaostatak, ali je raspoloženi Bence Imre u 17. minuti ponovno Mađarsku odveo do +4 (7-11). U 23. minuti je Ivan Martinović smanjio na samo gol zaostatka (11-12).

Mađari su u 28. minuti opet otišli na +3 (12-15), ali je brzo uzvratio Mateo Maraš i postavio konačnih 13-15 nakon prvih 30 minuta.

Bilo je sasvim izvjesno da bez promjene u načinu na koji su se hrvatski rukometaši branili neće biti promjene u kretanju rezultata. To se na početku drugog poluvremena nije dogodilo pa su Mađari opet otišli na četiri gola viška (14-18, 15-19). Tada je Sigurdsson povukao potez koji se pokazao ključnim i naredio povlačenje u obranu 6-0.

Od 15-19 u 35. minuti, Hrvatska je do prvog vodstva (21-20) na utakmici došla u 46. minuti , a dvije minute poslije i do dva gola više (22-20). Svoju je ulogu u tome odigrao i Dominik Kuzmanović s nekoliko sjajnih obrana i ‘skinutim’ sedmercem.

U preostalih 13 minuta dvoboja Hrvatska se nije uspjela odvojiti na veću prednost, ali nije ni dopustila Mađarima da dođu do izjednačenja. Pobjednik je odlučen u posljednjoj minuti, u koju su izabranici Dagura Sigurdssona ušli s golom viška (26-25), ali su Mađari imali napad.

Sjajnom obrambenom reakcijom David Mandić je isprovocirao prekršaj u napadu Zorana Ilića, a onda je na drugoj strani s lijevog krila postigao pogodak kojim je potvrdio pobjedu Hrvatske i plasman deseto polufinale na europskim prvenstvima, prvo nakon 2020. kad su naši rukometaši u finalu poraženi od Španjolske (20-22) i treći put osvojili srebrno odličje.

Tako se ponovio scenarij iz utakmice koja je godinu dana prije odigrana u zagrebačkoj Areni, kad je Hrvatska preokretom protiv Mađara, pogotkom Marina Šipića u posljednjoj sekundi, izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.

Polufinalisti su ovogodišnjeg Eura su poznati: iz skupine u Malmou to su Hrvatska i Island, a u Herningu su plasman osigurali Danska i Njemačka. No, polufinalni parovi će biti poznati po završetku dvoboja Danske i Norveške koji će započeti u 20.30 sati. Pobijede li Danci, Hrvatska će igrati protiv Njemačke, a bude li neodlučeno ili do pobjede dođu Norvežani, onda će naši rukometaši za plasman u finale igrati protiv Danaca.