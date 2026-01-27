Švicarska priredila iznenađenje protiv Islanda i napravila veliku uslugu Hrvatskoj!

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Rukometaši Švicarske odigrali su neriješeno protiv reprezentacije Islanda rezultatom 38:38 u skupini II Europskog prvenstva. Islanđani, koji se nalaze u izravnoj konkurenciji s Hrvatskom za plasman u polufinale bili su nadomak punog plijena.

Švicarci su od početka nametnuli visok ritam i dugo držali rezultat izjednačenim, da bi se u nekoliko navrata uspjeli odvojiti na tri pogotka prednosti. Island je, međutim, uspijevao pratiti tempo te je u samoj završnici prvog dijela izjednačio na 19:19 pogotkom postignutim sa zvukom sirene.

U drugom poluvremenu Švicarska je zadržala razinu igre i prednost, koju je držala gotovo do samog kraja utakmice. U završnici je Island postupno smanjivao zaostatak, a ključni trenutak dogodio se dvije minute prije kraja kada su Švicarci ostali s dva igrača manje.

Unatoč prilici da preokrenu susret, Islanđani nisu realizirali napad za vodstvo, no dobili su posljednju šansu za pobjedu, koju također nisu iskoristili, što je bilo povoljno za Hrvatsku, koja nakon ovog remija ovisi sama o sebi.

U redovima Islanda najefikasniji su bili Ellidi Vidarsson i Orri Freyr Thorkelsson s po osam pogodaka, dok je Švicarsku predvodio Noam Leopold sa sedam golova.

Nakon ovog ishoda Hrvatska drži sudbinu potpuno u svojim rukama te bi pobjedama protiv Slovenije i Mađarske osigurala plasman u polufinale.