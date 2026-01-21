Švedska zvijezda: Meni je to osobno vrlo neugodno kod Hrvatske

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Sitno brojimo do utakmice Švedske i Hrvatske na rukometnom Euru...

Utakmica počinje u 20:30 sati, a pobjednik ovog ogleda izborit će prvo mjesto u grupi. Taj dvoboj najavio je švedski rukometaš Felix Claar, koji će po prvi puta u svojoj karijeri igrati protiv Hrvatske, iako je odigrao 88 utakmica za reprezentaciju.

“Još je uvijek malo teško reći koliko smo dobri. Ako Hrvatska igra na vrhuncu, zaista moramo pružiti vrhunsku izvedbu. Osjećaj je odličan i vjerujem da ćemo moći dobro igrati”, rekao je Claar pa nastavio:

“Oni igraju 5-1 obranu gdje ‘jedinica’ leži i siječe u sredini, a da ne prati nijednog igrača. Meni je to osobno vrlo neugodno i znam da mnogi drugi misle isto.”

Naravno, očekuje da će fokus Sigurdssonovih izabranika biti upravo na njemu.

“Jasno je da će pričati o meni. Vidjet ćemo kakve planove imaju protiv mene. Osjećam da sam vrlo dobro igrao u dvije utakmice sada i nadam se da ću to moći zadržati”, rekao je Claar.