Srna pušten iz bolnice: ‘Nisam to nikad vidio, prepao sam se kad sam kašljao krv’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatsku javnost ozbiljno je zabrinula teška ozljeda rukometnog reprezentativca Zvonimira Srne, no sada svi zajedno mogu odahnuti.

Tijekom kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Luksemburga, Srna je zadobio neugodan udarac u grkljan u sudaru sa suparničkim igračem.

Hrvatski rukometni savez tada je izvijestio kako je Srna zadržan na promatranju u KBC Rijeka i kako će ostati još dva dana u bolnici. Potrebe za operacijom nije bilo i, srećom, tako je i ostalo.

Srna je u međuvremenu u srijedu izašao iz bolnice i vratio se u Zagreb.

“Ne treniram još, gledam trening, ali brzo ću i ja u pogon”, otkrio je Srna u razgovoru za Germanijak.

Igrač Zagreba osvrnuo se na trenutak tog udarca laktom u grkljan.

“Ne znam što sam u tom trenutku pomislio, bilo je jako neobično, nisam to nikada vidio. Malo sam se prepao kada sam vidio da sam iskašljao krv, ali brzo smo reagirali i hvala Bogu, u riječkoj bolnici je sjajno osoblje i sve je prošlo dobro.”

Pušten je iz bolnice jer nije bilo komplikacija.

“Na kraju to ipak nije onako strašno kako se na početku činilo. Nagnječilo se, hematom od tog udarca se treba iščistiti, čekam što će liječnici odlučiti. Sutra ujutro imam pregled u Zagrebu kod liječnika koji je stručnjak baš za to, on će točno reći što mi je raditi, ali hvala Bogu, ide na bolje. Nadam se da ću uskoro opet na teren”, kaže Srna koji je već dogovorio transfer za novu sezonu. Od ljeta odlazi u francuski Montpellier.

Do tada, Zagreb čeka rasplet u domaćem prvenstvu u borbi s Nexeom, kao i završnica Hrvatskog kupa u Poreču.