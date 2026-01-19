Srbija izgubila od Austrije, ali ostala u igri za prolaz: Evo kakav rasplet im donosi drugi krug

Podijeli :

xMarioxM.xKobergx via Guliver Image

U trećem kolu skupine A na EHF Europskom rukometnom prvenstvu Srbija je u danskom Herningu igrala ključnu utakmicu protiv reprezentacije Austrije. Tražili su pobjedu koja bi ih odvela u drugi krug, a do nje nije došla. Austrijanci su slavili s 26:25, ali su ispali s Europskog prvenstva dok je Srbija ostala u igri za prolaz.

Prvo poluvrijeme pružilo je pravu bitku na danskom parketu. Austrija je povela s 2:0, ali nekoliko minuta kasnije Srbija je uspjela preokrenuti i povesti s 5:3. Međutim, preokretima tu nije bio kraj i sredinom poluvremena Austrija je ponovno vodila s +2 (10:8).

Do kraja poluvremena Austrija je ipak imala još samo vodstvo od 11:10, a nakon toga je Srbija serijom 3:0 došla do 13:11. Na predah se ipak otišlo s +1 za Srbiju jer je Austrija uspjela smanjiti na 13:12.

U drugom dijelu znatno bolja je bila reprezentacija Austrije koja je prvi put na susretu povela s +3 (23:20). Lovili su Austrijanci +4 koji bi izbacio Srbiju s Europskog prvenstva. Naime, u slučaju pobjede s četiri razlike Srbija bi imala najlošiju gol-razliku u trokutu Srbija-Austrija-Njemačka te bi i s porazom Njemačke od Španjolske ispali s prvenstva.

Međutim, do te pobjede od četiri gola razlike nisu uspjeli doći jer su slavili s 26:25. Tako je Srbija u trokutu imala najbolju gol-razliku što je značilo da im treba pobjeda Španjolaca u večernjem ogledu s Njemačkom kako bi izborili drugi krug.