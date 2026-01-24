Španjolska nije mogla iznenaditi moćnu Dansku

Podijeli :

Danska je došla do druge pobjede u drugom krugu Europskog prvenstva u rukometu.

Nakon dramatičnog slavlja nad Francuzima, svjetski i olimpijski prvaci lagano su se obračunali sa Španjolcima pobjedivši 36:31.

Izabranici Nikolaja Jacobsena malo su ‘kašljucali’ u prvom poluvremenu, ali su svejedno na odmor otišli s dva gola prednosti (16:14). U drugom dijelu Danci su dodali gasa i na kraju je to bila rutinska pobjeda za njih.

Emil Jakobsen sa osam golova je predvodio Dance do pobjede, dok su Pytlick i Kirkelokke imali po šest. U španjolskim redovima briljirao je Fis s devet golova.

Danska je time na četiri boda, kao i Francuska i Njemačka koja večeras od 20:30 igra sa Norvežanima.

Španjolci su na ‘nuli’ te do kraja igraju još sa Francuskom i Portugalom, dok Dance čekaju Norvežani i Nijemci.