Sigurdsson se požalio svojim Islanđanima: ‘Zvučim kao da kmečim i prigovaram, ali…’

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 33:25 u trećem kolu prve faze Europskog prvenstva, pri čemu gotovo cijelu utakmicu nije imala šanse za preokret. U drugu fazu Hrvatska prenosi nula bodova, dok Švedska nosi dva.
Hrvatska danas od 15:30 igra ključni susret protiv Islanda, a u nastavku drugog kruga očekuju je dvoboji sa Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom. Samo dvije najbolje reprezentacije idu u polufinale, pa pobjeda protiv Islanda znači mnogo – posebno jer Islanđani ulaze u drugi krug s dva boda.
Posebnu notu susretu daje izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson, kojeg čeka utakmica protiv svoje domovine. Nije mu prvi put da se susreće s Islandom, a prošle godine na Svjetskom prvenstvu ostvario je ključnu pobjedu protiv njih.
Sigurdsson je prije susreta istaknuo islandskom portalu Visir kako Hrvatska ima jedan dan manje odmora od Islanda, što može biti presudno na turniru gdje se utakmice igraju gotovo svaki drugi dan.
“Nažalost, ta razlika donosi prevagu. Zvučim kao da kmečim i prigovaram, ali činjenica je da tako nešto ide u korist momčadi koja ima više odmora. U istom smo hotelu s reprezentacijom Islanda. Kada smo mi došli oni su imali slobodan dan, a mi smo otišli u bitku sa Šveđanima i vratili se u hotel tek u ponoć”, rekao je Sigurdsson.
