Sigurdsson se požalio svojim Islanđanima: ‘Zvučim kao da kmečim i prigovaram, ali…’

Hrvatska danas od 15:30 igra ključni susret protiv Islanda, a u nastavku drugog kruga očekuju je dvoboji sa Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom. Samo dvije najbolje reprezentacije idu u polufinale, pa pobjeda protiv Islanda znači mnogo – posebno jer Islanđani ulaze u drugi krug s dva boda.

Posebnu notu susretu daje izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson, kojeg čeka utakmica protiv svoje domovine. Nije mu prvi put da se susreće s Islandom, a prošle godine na Svjetskom prvenstvu ostvario je ključnu pobjedu protiv njih.

Sigurdsson je prije susreta istaknuo islandskom portalu Visir kako Hrvatska ima jedan dan manje odmora od Islanda, što može biti presudno na turniru gdje se utakmice igraju gotovo svaki drugi dan.