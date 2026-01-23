Červar za SK: Island ne može protiv naše 5-1 obrane!

"Mi smo sa plasmanom u drugi krug ostvarili prvi cilj. Moramo razmišljati o prvom sljedećem suparniku i vratiti pobjedničku atmosferu te tako ići do kraja."

Hrvatska je završila prvu fazu Europskog rukometnog prvenstva, a već joj slijedi i stiže druga runda. O prve tri utakmice, suparnicima koji nas čekaju u drugom krugu, drugoj skupini i kandidatima za polufinale je za Sport Klub govorio legendarni hrvatski trener Lino Červar.

Prvi dio Eura zaključili smo porazom od domaćina Švedske i na drugom mjestu s 4 boda. Plasman u drugi krug je osiguran, ali kako ste vidjeli Hrvatsku nakon prva tri nastupa?

“U trenerskom poslu ponekad treba biti praktičan. To znači da smo mi s plasmanom u drugi krug ostvarili prvi cilj. Iako, bez boda. Mislim da se moramo koncentrirati na iduće utakmice i da je sve u našim rukama. Razmišljati o prošlosti nije baš praktično jer bilo je dobrih stvari i nedostataka. Radi se o kontinuitetu, odnosno o fazi gore-dolje. Prvu utakmicu smo loše igrali, iako pobijedili. Druga je bila bolja, a treća opet loša. Osciliramo, ali vrijeme nam nije saveznik. Moramo razmišljati o prvom sljedećem suparniku i vratiti pobjedničku atmosferu te tako ići do kraja. Ako idemo analizirati sve naše dobre i loše strane, mislim da bi to bilo gubljenje vremena.”

Prvi naš suparnik u drugom krugu je Island.

“Island smo vidjeli na Svjetskom prvenstvu. Nije imao odgovor na obranu 5-1, a to je naše od prije. Htjeli smo nešto eksperimentirati sa 6-0, ali to je bila pogreška. Dobro je da smo se vratili na 5-1 i treba je poboljšati, ali činjenica jest da je Island imao ogromnih problema sa rješavanjem takve obrane što nije nimalo lako. To je naša pozicijska prednost, koju imamo i ako tako budemo igrali. Moramo paziti da 5-1 nije dobro funkcionirala u određenim trenucima, ali moramo računati na nju pa da utakmicu mirno privedemo kraju. Ne treba umanjiti vrijednost Islanda, koji brzo trči te je motoričan i pokretljiv. Mislim da će oni teško protiv naše obrane i da moramo dobiti.”

Osim Islanda, čekaju nas Švicarska, Slovenija i Mađarska.

“Mislim da se moramo dobro pripremiti za Slovence i Mađare. Ne podcjenjujem Švicarsku jer to ćemo lako riješiti. Za Sloveniju bilo je u novinama da je deset igrača otkazalo i da nema glavnih igrača, ali oni su se svjesno oslonili na mlade igrače. Djeluje mi jako dobro i posebno je dobila krila jer je izvukla izgubljenu utakmicu protiv Švicarske. Jako je motivirana i treba obratiti pažnju jer je nezgodna. Što se Mađarske tiče, ima svoju igru sa svjetske smotre. Poklonila nam je borbu za medalju, iako imala dobivenu utakmicu pa izgubila. To znači da psihički nije jako stabilna, a njih se treba paziti jer je uporna. Slovenija i Mađarska su nam važne utakmice na koje se moramo spremiti bez podcjenjivanja ostalih.”

U drugoj skupini nalaze se domaćini Danska i Norveška, Njemačka, Portugal, Španjolska te branitelj naslova Francuska. Grupa je definitivno zanimljiva.

“Mogu reći da je ovaj Euro najbolji jer dugi niz godina nije bilo ovako dobro. Dogodila su se nekakva velika iznenađenja poput povratka Španjolske s izvanrednom igrom i nekoliko mladih igrača, koji su impresionirali. Došla je jako spremna na ovaj Euro te se ne smije podcijeniti, iako izgubila od Njemačke. Njemačka je izgubila od Srbije, ali morala je dobiti Španjolsku ako želi ići u drugi krug. To joj je bila najbolja utakmica na ovom prvenstvu. Uvijek se može bolje i treba zaboraviti na pogreške. Idemo na novog suparnika i to još motiviraniji nego prije.

Farski Otoci i Sjeverna Makedonija su senzacija turnira, a Makedonci su uzeli bod protiv Portugala iako su trebali dva boda za prolaz. Da su bili koncentrirani, ne bismo govorili o Portugalu jer bi bio eliminiran. Upotrijebili su proaktivnu obranu s dubinom i Portugal se nije mogao nositi s tim. Male zemlje moraju igrati inovativno i kreativno, a možeš dobiti samo s inovativnošću. Nisam dugo vidio veliki broj mladih igrača, koji su izrasli u šampione iako imaju samo 22 godine. Ono što uvijek govorim je da trebamo vjerovati u mlade igrače, koji mogu kreativno igrati. To je budućnost sportova, a kreativnost i proaktivnost su dvije spojene stvari. Proaktivni pristup i kreativno razmišljanje su budućnost rada s mladim igračima te je to ključno.”

Koga vidite u polufinalu iz ove dvije skupine drugog kruga?

“Imam sedam kandidata, a to su Španjolska, Njemačka, Danska, Francuska, Švedska, Hrvatska i Portugal. Oni su na vrhu, a razočarale su Crna Gora, Ukrajina i Rumunjska. Ostali poput Srbije, Austrije, Norveške, Farskih Otoka, Gruzije, Mađarske, Nizozemske, Italije, Švicarske i Poljske bili su solidni.”