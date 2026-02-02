Sigurdsson otkrio koji je Hrvat za njega najbolji igrač na Euru

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Izbornik Dagur Sigurdsson otkrio je dojmove nakon osvajanja bronce.

“Sretan sam, vratili smo se kući. Osjećaj je dobar. Bio sam u avionu umoran, ali sam se probudio, sletjeli smo i osjećaj je odličan”, rekao je Sigurdsson pa dodao:

“Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko dana još vidjeti koji je to osjećaj kada uvidimo koje smo timove ostavili iza sebe. Jako sam ponosan na tim jer su protiv nas igrali sjajni igrači, vrh svjetske klase.

“Ali nekad zaboravimo da i mi imamo svoje dečke – Mamić, Šušnja… i za mene je najbolji igrač turnira David Mandić. Jako sam ponosan što imam te dečke. Oni puno rade kada nitko ne gleda, ali oni su srce tima i jako sam ponosan biti njihov trener.”

Mandić je u devet utakmica na Euru zabio 22 gola, a posebno se istaknuo u obrani.