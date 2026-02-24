Rukometna legenda preuzela Francusku: ‘Moj cilj je ponovno dominirati, posebno nad Njemačkom, Danskom…’

Podijeli :

Tomasz Fafara PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Rukometni trener Talant Dušebajev postao je u utorak izbornik Francuske koja je prošli mjesec na Europskom prvenstvu zauzela sedmo mjesto, ali će nastaviti raditi kao trener poljskog Kielca.

“Španjolski trener Talant Dušebajev naslijedio Guillaumea Gillea na klupi francuske reprezentacije”, izvijestio je Francuski rukometni savez putem društvene mreže X.

Nakon toga se oglasio i Kielce priopćivši da će 57-godišnji trener obavljati obje funkcije.

“Talant Dušebajev je trener u našem klubu od siječnja 2014. Tijekom tog razdoblja već je dvaput bio izbornik, prvo reprezentacije Poljske između 2014. i 2016. s kojom je zauzeo četvrto mjesto na Olimpijskim igrama 2016., te Mađarske od 2016. i 2017. Dakle, za njega to nije novo iskustvo”, priopćio je klub.

Kirgistanac sa španjolskom putovnicom pitao je vodstvo Kielca za mišljenje, na čemu su mu zahvalni.

“To tumačimo kao znak poštovanja. Ponosni smo što radimo svaki dan s profesionalcem tako cijenjenim u Europi. Kao što se može vidjeti, njegovo znanje i njegova metodologija su vrlo cijenjeni u svijetu rukometa”, izjavio je privremeni klupski predsjednik Paweł Papaj, čije riječi prenose španjolske novine AS.

Dušebajev je rekao da je “odbio sve ponude koje su isključivale mogućnost kombiniranja rada u klubu i reprezentaciji”.

“Ova ponuda to omogućava i zato sam ju odlučio prihvatiti. Ciljevi Kielcea za ovu sezonu se ne mijenjaju te ću učiniti sve što je moguće kako bih ih ispunio”, rekao je.

Nekoć najbolji rukometaš svijeta na poziciji srednjeg vanjskog napomenuo je da mu je “čast voditi francusku reprezentaciju”.

“To je zapravo nešto što sam želio više od svega jer Francuska ima fantastičnu generaciju igrača”, izjavio je za internetsku stranicu Francuskog rukometnog saveza.

“Moj cilj s tim igračima je ovaj: pobijediti u svemu, ponovno dominirati, posebno nad Njemačkom, Danskom… Ponosan sam što je moj profil privukao pažnju francuskog saveza i što sam odabran za ovaj projekt”, poručio je.