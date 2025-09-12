Okupljaju se rukometašice, Obrvan dovodi nekoliko novih imena

Podijeli :

GrantxHubbs via Guliver

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan objavio je popis igračica za prvo okupljanje u novoj sezoni, odnosno prvi EHF tjedan koji je na rasporedu od 15. do 21. rujna, objavio je HRS.

Na izbornikovom popisu nalazi se 20 rukometašica, a one će se okupiti u Zagrebu 15. rujna odmah nakon toga produžiti put do Preloga. Tri dana kasnije reprezentacija će otputovati u Cheb na turnir na kojemu uz domaćina Češku sudjeluju još Norveška i Turska.

Nekoliko je novih igračica na izbornikovom popisu u odnosu na posljednje okupljanje, odnosno kvalifikacijske susrete protiv Španjolske za SP. To su Petra Frančić (ŽRK Osijek), Hannah Vuljak (RK Podravka Vegeta), Andrea Pavković (Hypo NO), Ema Balašako (Lokomotiva Zagreb). Tu su i oporavljene Josipa Mamić (Podravka Vegeta) te Sara Šenvald (Podravka Vegeta).

Hrvatsku reprezentaciju potkraj godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu kojemu su domaćini Njemačka i Nizozemska. Naša izabrana vrsta igrat će u skupini A zajedno sa Rumunjskom, Danskom i Japanom, a grad domaćin je Rotterdam.

Evo popisa hrvatske ženske seniorske rukometne reprezentacije: Lucija Bešen (RK Podravka Vegeta), Petra Marinović (RK Podravka Vegeta), Lea Zetović (RK Lokomotiva Zagreb), Andrea Šimara (RK Podravka Vegeta), Katja Vuković (RK Podravka Vegeta), Petra Frančić (ŽRK Osijek), Kristina Prkačin (RK Podravka Vegeta), Tina Barišić (RK Podravka Vegeta), Dejana Milosavljević (HC Dunarea Braila), Katarina Pavlović (Alba Fehervar KC), Tena Petika (SV Union Halle Neustadt), Hannah Vuljak (RK Podravka Vegeta), Iva Bule (RK Dalmatinka), Iva Zrilić (RK Lokomotiva Zagreb), Andrea Pavković (Hypo NO), Josipa Mamić (RK Podravka Vegeta), Lara Burić (RK Lokomotiva Zagreb), Ana Debelić (RK Podravka Vegeta), Sara Šenvald (RK Podravka Vegeta), Ema Balaško (RK Lokomotiva Zagreb).