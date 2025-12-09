Njemačka u polufinalu Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine.

Njemice će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom, a morate se vratiti u 2007. godinu kako biste pronašli njihov posljednji nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Gotovo 20 godina kasnije, nastavile su niz pobjeda rano povevši (8-3, 12. minuta), posebno zahvaljujući golovima igračica iz zadnjeg reda Viole Leuchter (4 gola) i Emily Vogel (5) te obranama Katarine Filter (14).

Brazilska ekipa, predvođena Brunom De Paulom (6 golova), konstantno je hvatala zaostatak, smanjivši razliku na tri gola manje od 10 minuta prije kraja (25-22, 52. minuta), prvenstveno zahvaljujući uvođenju rezervne vratarice Renate Arrude (10 obrana).

No, Njemice su u završnici postigle pet golova i s navijačima proslavile povratak na vrh prije odlaska u Nizozemsku.

Večeras još igraju Norveška i Crna Gora.