Nexe nakon drame sedmeraca ispao od Kiela! Duvnjak i Načinović idu na Final Four Europske lige

xEibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrnx EP_MFN via Guliver

Rukometaši Nexea ostali su bez plasmana na završni turnir Europske lige nakon što su poslije izvođenja sedmeraca izgubili od THW Kiela nakon što je rezultat poslije dvije odigrane utakmice bio 60-60.

Nažalost, Našičani nisu uspjeli ponoviti uspjeh iz 2022. kada su stigli do polufinala Europske lige osvojivši na koncu četvrto mjesto nakon poraza od Magdeburga, te Wisle Plock.

Nakon što su u prvom susretu u Našicama slavili s 33-30, rukometaši Nexea su u Kielu izgubili s 27-30, pa je nakon 120 minuta igre rezultat bio 60-60 i odlučivali su sedmerci koji su s 4-2 otišli na stranu domaćina. Presudili su promašaji Ivana Barbića u drugoj i Ognjena Cenića u četvrtoj seriji.

Hrvatski sastav je odlično ušao u susret. Poveo je 2-0, imao je 3-1 i 5-3, no Kiel je s tri gola u nizu okrenuo rezultat stigavši do prednosti 6-5. Ubrzo je bilo i +2, u 18. minuti domaćin je prvi put poveo s tri gola prednosti (10-7) izjednačivši zaostatak iz prvog dvoboja, da bi dvije minute kasnije stigao i do +4 (12-8).

Našičani su ipak, do poluvremena uspjeli smanjiti na dva gola zaostatka (17-15). Njemački sastav je u nastavku zaigrao daleko bolje. Kiel je u 36. minuti poveo s pet razlike (22-17), a u 41. minuti i s velikih +6 (25-19).

Tračak nade pojavio se šest minuta prije kraja kada je Nexe smanjio na 25-29, nakon čega je uslijedila prava drama. Domaćin je dvije minute prije kraja poveo 30-26, Nexe potom gubi loptu, no goste spašava Marcel Jastrzebski obranivši “zicer”. Nexeu je ostalo 48 sekundi za gol spasa, a sedam sekundi prije kraja zabio ga je Tin Lučin za 27-30.

Kako nakon dvije utakmice nije bilo pobjednika, odlučivali su sedmerci. Kod domaćina precizni su bili Zerbe, Landin, Imre i Johansson, a na drugoj strani tek Lučin i Štrlek, dok je Wolff obranio udarac Barvića, a De Vargas udarac Cenića.

Kiel su predvodili Johansson i Zerbe s po 10 golova, dok je Veron Načinović dodao sedam, a Domagoj Duvnjak tri gola. Kod Nexea najefikasniji su bili Tin Lučin s osam, te Ibahim Haseljić s četiri gola.

Plasman na Final Four izborili su i branitelj naslova Flensburg-Handewitt, te Montellier i Melsungen.

Branitelji naslova SG Flensburg-Handewitt je na gostovanju pobijedio Hannover-Burgdorf s 43-35 nakon što je prvi susret završio bez pobjednika, 39-39.

Hannover je veći dio prvog poluvremena bio u vodstvu, u pojedinim trenucima i s tri gola razlike, no Flensburg je na poluvrijeme otišao s dva gola prednosti (22-20). Na otvaranju drugog dijela gosti su poveli s pet razlike i više nisu ispuštali prednost. Na koncu su slavili s osam golova razlike.

Goste su do pobjede predvodili Danci Lasse Moller s 10, Emil Jakobsen s devet i Simon Pytlick s osam golova, dok je Kevin Moller imao osam obrana baš kao i bh. vratar Benjamin Burić. Kod domaćina istaknuo se Leif Tissier s 10 golova.

Melsungen se plasirao na Final Four obranivši pet golova prednosti iz prve utakmice. Porto je u uzvratu slavio s 23-19. David Mandić nije se uspio upisati među strijelce za goste.

Montpellier je imao najveću prednost od svih četvrtfinalista, u Skoplje je doputovao s 10 golova prednosti. Vardar je pred svojim navijačima pobijedio s nedovoljnih 27-24.

Domaćine, koje vodi Ivan Čupić, predvodio je Jaka Malus sa šest golova, dok je na francuskoj strani najefikasniji bili Benjamin Richert i Leo Plantin s po pet golova. Zvonimir Srna se nije upisao među strijelce.