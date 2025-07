Mlade hrvatske rukometašice sa stopostotnim učinkom idu u drugi krug

Podijeli :

Hrvatska ženska juniorska reprezentacija ostvarila je treću pobjedu u isto toliko utakmica na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori. U 3. kolu Skupine F, naše su djevojke pobijedile Tursku s rezultatom 30:21 i osvojile prvo mjesto u skupini, prenoseći dva boda u drugi krug.

Hrvatske rukometašice odigrale su sjajno prvo poluvrijeme. Turska je povela 0:1, no to je bio jedini put da su bile u vodstvu. Nakon toga, Hrvatska je serijom od sedam uzastopnih pogodaka preuzela kontrolu i ostavila Turkinje 10 minuta bez gola.

U prvoj četvrtini istaknula se Ivana Fratnik s četiri pogotka i iznuđenim sedmercem, ali se nažalost ozlijedila pri doskoku kod četvrtog pogotka i morala je napustiti teren. O detaljima ozljede bit ćemo informirani kasnije. Unatoč tome, Hrvatska je nastavila puniti mrežu Turske. Do 18. minute došle su do prednosti od osam golova (11:3), a u 27. minuti imale su deset golova prednosti (16:6). No, tada su napravile niz tehničkih pogrešaka, što je Turska iskoristila i smanjila rezultat na 16:10 do kraja poluvremena.

U drugom dijelu, Hrvatska je nastavila dominirati, ali su ponovno došle ozljede. Nakon što je prednost narasla na deset golova (20:10) u 34. minuti, Josipa Zubac se ozlijedila i također je morala napustiti teren. Turska je ostala bez važne obrambene igračice, Hande Muhcu, koja je isključena s izravnim crvenim kartonom zbog grubog prekršaja.

Iako su ozljede utjecale na sastav, Hrvatska je u 13. minuti nastavka postigla sedam uzastopnih pogodaka, dok Turska nije dala nijedan, čime je prednost porasla na 13 golova (23:13). Izbornik Vedran Krkač, uzimajući u obzir ozljede i prednost, odlučio je rotirati sastav, no ritam nije pao do posljednjih pet minuta. Turska je uspjela smanjiti prednost na devet golova (26:17), ali dalje nisu mogle.

Na kraju je Hrvatska slavila uvjerljivom pobjedom od 30:21. Čak 12 igračica upisalo se u strijelce, a najefikasnija je bila Lucija Renić s devet pogodaka. Kod Turske, najbolja je bila Su Helin Karazoglu sa sedam pogodaka.