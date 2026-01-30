Mirko Bašić za SK: Najbolje organizirani turnir bili su u Hrvatskoj, Skandinavci svedu to na minimalizam

Podijeli :

Uoči raspleta Europskog prvenstva i polufinalnog ogleda s Njemačkom, za Sport Klub je govorio jedan od najvećih golmana u povijesti rukometa – Mirko Bašić.

Osvajač olimpijskog i svjetskog zlata te dvostruki prvak Europe s legendarnom Metaloplastikom iz Šapca iz svoje je perspektive analizirao put reprezentacije na EP-u, ali i aktualna zbivanja izvan terena.

Posebno se osvrnuo na javni istup izbornika Dagura Sigurdssona nakon bojkota EHF-a, ne skrivajući jasan stav o cijeloj situaciji, a dao je i svoju prognozu velikog polufinala protiv Njemačke, utakmice koja bi mogla odlučiti smjer ovog prvenstva.

Jeste li očekivali ovako oštar istup Dagura Sigurdssona prema organizatorima i je li njegova kritika opravdana?

„Kritika je apsolutno opravdana. To nije problem od jučer, on je tu otkad postoje Europska prvenstva, pogotovo zbog gustog rasporeda. Europska prvenstva su kvalitetno jača od Svjetskih prvenstava i Olimpijskih igara, a ima se mnoštvo utakmica. Prije se igralo čak još gušćim tempom. U skupini su se igrale dvije utakmice dan za danom, pa jedan dan pauze. Treća utakmica uz seljenje, pa opet dvije utakmice zaredom. Sve se odigralo u šest ili sedam utakmica u deset do dvanaest dana. To je protiv igrača, protiv kvalitete rukometa.

Ja sam svojevremeno bio član komisije pri EHF-u, gdje sam kao dio skupine bivših igrača pokušao to objasniti. Pitao sam ih koji je njihov cilj – atraktivnost, medijska eksponiranost? Rekli su da jest. Onda sam im rekao: kako ćete to medijski eksponirati ako u subotu navečer igrate polufinale, a u nedjelju u četiri ili pet popodne novu utakmicu? Kako će se to medijski popratiti? Kako će se stvoriti atmosfera u toj državi domaćinu? Kako će doći navijači? To je propust. A najvažnija stvar je umor igrača koji dolaze nakon napornih sezona. Nijemci su, primjerice, igrali prvenstvo do 31. prosinca i odmah nakon toga je krenulo Europsko prvenstvo.“

Jeste li i vi tijekom karijere imali slična iskustva s organizacijom velikih natjecanja?

„Apsolutno, bilo je svakakvih situacija. Mislim da su najbolje organizirani turniri bili u Hrvatskoj – od smještaja, prehrane, pažnje prema igračima, do publike. To je bilo daleko najbolje. Sjećam se i kad je Snježna kraljica bila na Sljemenu, svi skijaši su bili oduševljeni organizacijom i smještajem.

Skandinavci sve to često svedu na minimalizam. Čak i način na koji oni žive ide u tom smjeru, jer smatraju da sportaši ne trebaju imati bolji tretman nego ostali ljudi. No očigledno je da EHF nije postavio jedinstvene kriterije – da hotel mora imati četiri ili pet zvjezdica. Za sebe znaju kriterije jer su oni uvijek smješteni u hotelima s pet zvjezdica.“

Koliko ovakve stvari mogu djelovati kao dodatni motiv igračima?

„U hotelu je Dagur stavio papir s četiri kandidata za polufinale i četiri najveća razočaranja prvenstva, a u prognozama je analitičar Hrvatsku svrstao među najveća razočaranja. To je stavio u hodnik gdje su igrači bili smješteni, da svaki dan prolaze pored toga. Sjećam se 2003. godine na Svjetskom prvenstvu, kad je Lino došao za izbornika. Nekoliko puta je igračima koji su prethodno bili zadnji na Europskom prvenstvu čitao što je hrvatska javnost pisala tada o njima. Nakon toga im je rekao: ‘Imam povjerenja u vas.’ Siguran sam da će danas motiv biti velik kod svih.

No, s obzirom na to da imamo dosta korpulentnu, tešku momčad, tim igračima treba više vremena za oporavak nego manjim i okretnijim igračima. Tu bi mogao biti mali problem. Ipak, očekujem pravu utakmicu. Očekujem da možemo igrati s Nijemcima, da će igrači biti dodatno motivirani. Imamo puno igrača koji igraju ili su igrali u Njemačkoj i to je dodatni motiv da se pokažu pred konkurencijom iz te lige.“

Koliko se moglo naučiti iz dvije pripremne utakmice protiv Njemačke i jesu li karte već tada bile otkrivene?

„Ne znam je li Dagur namjerno ili slučajno tako igrao, ali nije igrao obranu 5-1 kojom smo ih dobili u kvalifikacijama. To je tada za Njemačku bilo veliko iznenađenje, ta naša obrana s Mandićem naprijed, koji je dosta ometao njihovu protočnost napada. Oni u Njemačkoj igraju 6-0 i odlično napadaju protiv takve obrane.

Tada se iznenađujuće slabo snašao Knorr, koji je po meni njihov najbolji igrač. Istina, on je u međuvremenu stasao, prošle su dvije godine i igra u još boljem klubu. Mislim da će sada to bolje rješavati, ali i dalje smatram da je to za njih problem i tu vidim našu šansu.“

Kako igrati protiv Njemačke u polufinalu i koje bi pozicije mogle biti ključne?

„Mislim da bi pivoti protiv njemačke obrane mogli imati dosta prostora. Iznenadio me i mladi Raužan koji je, s obzirom na to da je debitant, odigrao izvanredan turnir. Odigrao je odlične utakmice, svaka mu čast. Napadački je iznenadio pokretljivošću. Malo je niži, ali težak za čuvanje i radi puno blokova.

Ne znam u kakvom je stanju Martinović, koji je naš najbolji napadač. Pitanje je koliko može izdržati zbog ozljeda. On koristi najmanju priliku za prodor ili šut.“

O Srni i Lučinu

Šteta zbog Srne, iako je Lučin dobro reagirao u posljednje dvije utakmice?

„Lučin je direktniji igrač od Srne. Srni treba više prostora i često zna malo zagušiti naš napad. Lučin ide ravno, prolazi između jedan i dva. Možda bi se koji put trebao ranije riješiti lopte, a ne čekati do samog kraja da završi sam.“

Kako kao bivši vratar gledate na učinak hrvatskih vratara?

„Mislim da oni mogu bolje. Za prolazak u finale trebat će bolji učinak, pogotovo jer će s druge strane biti vrhunski vratari. Naši su mladi, još nisu dokazani i nemaju respekt protivnika. Ali vjerujem da mogu i da će biti bolji nego do sada. Bez većeg broja njihovih obrana imat ćemo male šanse, pogotovo ako se protivnički vratari razbrane.“

Može li Island iznenaditi Dansku u drugom polufinalu?

„Mislim da može. Islanđani imaju niske igrače koji se brže oporavljaju, strašno su pokretljivi i brzi. Igraju solidnu obranu, a ako njihov vratar, koji brani u Barceloni, bude na visokoj razini, onda imaju šanse.“

Za kraj, s kojom bi se medaljom Hrvatska mogla vratiti kući?

„Ja očekujem srebro i da danas odigramo jednu sjajnu utakmicu i uđemo u finale. Koliko ćemo se potrošiti i tko će nas čekati u finalu, ne mogu reći. Danci su apsolutni favoriti. No, da danas igramo opet protiv Danske, ja bih igrao flaster na Gidselu jer od njega apsolutno sve polazi. Svaku utakmicu zabije sedam ili osam golova, ima četiri ili pet asistencija, ima i ono što zovemo ‘skrivenim asistencijama’. Cijeli napad kreće od njega. Na Dagurovu mjestu bih se malo kockao – da vidimo mogu li nas ovih pet drugih igrača pobijediti.“