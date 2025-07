Metličić za SK o skandalu u rukometu: ‘Prešao je granicu, nakon ovog nema povratka’

Podijeli :

Hrvatska do 21 godine završila je na 12. mjestu na Svjetskom rukometnom prvenstvu, koje je ove godine održano u Poljskoj. U srazu za 11. poziciju bolja je bila Austrija, ali ono što je potreslo i zasjenilo rukometni svijet je incident koji je napravio sada već bivši izbornik Boris Dvoršek. Dao je ostavku, a prije toga izgubio je strpljenje koje se nažalost pretvorilo u iskaljivanje na igrače.

Petar Metličić se u razgovoru za Sport Klub dotaknuo ovog istupa. Isto tako osvrnuo se na klubove i reakciju igrača.

Kako komentirate istup Dvoršeka, koji je bio neprimjeren i sramotan?

“Prije svega, volio bih da pričamo o rezultatu i rukometu te uspjehu ili neuspjehu, a ne o ovome. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo. Dvoršeka poznajem već 30 godina, iako nisam bio u nekakvom izravnom kontaktu s njim što se vođenja mojih ekipa tiče kada sam bio mlađi. Znam da je bio jako uspješan. Pogotovo za ove starije generacije poput Zrnića, Šprema, Dominikovića. Njih je vodio u mlađim uzrastima i bio jako uspješan. O tome mogu sve pozitivno reći. Što se ovoga tiče, dogodila se loša stvar. Kao trener ponekad jesi ljut pa ti izlete neke stvari, koje ne bi trebale. Mislim da ne treba pretjerivati, iako je bilo dosta ružno. Pogriješio je i snosit će posljedice. Rezultatski nije uspio i ispalo je tako kako jest. Povratka nakon ovog nema.”

Osim što se iskalio i izbacio svoje frustracije na igračima, spomenuo je naše klubove. Za Zagreb, Nexe i Sesvete rekao je da su to jedini te ozbiljni klubovi, a za Poreč i Varaždin da su rekreativne momčadi koje ne priznaje.

“To je podcjenjivanje, ali situacija u našem rukometu nije dobra niti idealna. Pogotovo u malim klubovima, koji krpaju kraj sa krajem i imaju kakve-takve uvjete. Ima jako dobrih trenera, koji stvaraju dobre i mlade igrače. Oni su uvijek davali reprezentativce ako gledate odakle su dolazili najbolji reprezentativci. Većinom iz Splita, Rijeke, Osijeka, Đakova, Varaždina. Mislim da to nije bilo primjereno s njegove strane. Pogotovo prema svim tim ljudima, koji rade i svim tim klubovima, koji se trude. To nije bilo na mjestu i nije u redu. Problem je puno dublji i sigurno je da ima problema, a Zagreb, Nexe i Sesvete imaju puno bolje financijske uvjete. Međutim, to nije garancija da će oni stvoriti dobre i kvalitetne igrače. Sigurno je da mladi igrači i reprezentativci o kojima govorimo imaju bolji podražaj te da igraju bolje utakmice, ali ne mogu svi igrati u ta tri kluba. Klubovi rade i trude se koliko mogu, ali mislim da to nije bilo lijepo od njega. Mnogi će biti jako nezadovoljni sa tim njegovim riječima, koje je kazao.

Igrači tvrde da je ponašanje izbornika izuzetno zabrinjavajuće, da su verbalno zlostavljani i izvrijeđani, da su dobili ponižavajuće komentare o klubovima u kojima igraju i njihovim obiteljima te da je pedagoški pristup bio potpuno neprihvatljiv. Ono što je sigurno jest da ovo nije bio prvi put što se takvog neprihvatljivog ponašanja tiče i da je ovo dugotrajan problem, koji se jako dugo tolerirao.

“Ja sam malo stariji i prošao puno toga u životu. Vjerujte mi, prije 20 godina bili su svakakvi treneri i svašta sam prošao. U jednom trenutku granica se ne može prijeći, a ponižavanje i verbalno vrijeđanje ne priliči nikakvom treneru. Prije je bilo puno više toga i mi smo nekako lakše trpili. Momci mogu biti ljuti i nezadovoljni, ali ne treba stvarati toliku dramu. Sigurno je pogriješio, iako namjera nije bila takva. Dosta mojih suigrača potvrdit će kakve trenere sam imao, a Boris Dvoršek je „mala beba“ za njih. Istina je uvijek negdje između i ne treba pretjerivati, a ja kao trener ne omalovažavam niti vrijeđam svoje igrače. Prilagodio sam se vremenu, koje je drugačije. Djeca su također drugačija, a mi smo bili drugačiji prije 20 ili 25 godina. Nekakvu granicu ne smiješ prijeći, a Dvoršek je nažalost prešao i rezultat je bio takav kakav jest. Nakupilo se svega toga lošeg pa ti ono najmanje smeta. Tu smo gdje jesmo i primijetio sam da je dao ostavku, što je moralno i normalno. Snosit će posljedice zbog greške, koju je napravio.”

Koliko će ovaj istup ostaviti posljedice na igračima, koji su sada u kategoriji do 21 godine i za koju godinu mogli bi završiti u seniorskoj vrsti?

“To su relativno zreli momci, a u današnjem svijetu rukometa i sporta to su ozbiljne godine. Po meni, bit će jedna mala situacija koju će brzo zaboraviti jer nije bilo fizičkog obračuna. Gluposti se znaju dogoditi i vjerojatno je njima bilo dosta, ali život ide dalje te se moraju fokusirati na svoje klubove, rad i da budu što bolji. Ovo što se dogodilo treba što prije zaboraviti.”