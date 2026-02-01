Mathias Gidsel je MVP, ispisao je povijest Eura

Mathias Gidsel prvi je Danac koji je proglašen najkorisnijim (MVP) igračem u povijesti europskih prvenstava.
Gidsel se upisao na listu na kojoj se nalaze i dva hrvatska igrača, Domagoj Duvnjak i Ivano Balić.
Balić je uz Francuza Nikolu Karabatić i Šveđanina Jima Gottfridssona jedini igrač koji je dva puta dobio nagradu za MVP-a. Balić je bio najbolji igrač EP-a 2004. i 2006. godine, dok je Domagioj Duvnjak bio MVP 2020.
Ukupno je 14 igrača dobivalo nagradu za najkorisnijeg igrača EP-a.
POPIS NAJKORISNIJIH IGRAČA EP-A:
Danska, Norveška, Švedska 2026
Mathias Gidsel (Danska)
Njemačka 2024
Nedim Remili (Francuska)
Mađarska, Slovačka 2022
Jim Gottfridsson (Švedska)
Švedska, Norveška, Austrija 2020
DOMAGOJ DUVNJAK (HRVATSKA)
Hrvatska 2018
Jim Gottfridsson (Švedska)
Poljska 2016
Raul Entrerrios (Španjolska)
Danska 2014
Nikola Karabatić (Francuska)
Srbija 2012
Momir Ilić (Srbija)
Austrija 2010
Filip Jicha (Češka)
Norveška 2008
Nikola Karabatić (Francuska)
Švicarska 2006
IVANO BALIĆ (HRVATSKA)
Slovenija 2004
IVANO BALIĆ (HRVATSKA)
Švedska 2002
Magnus Wislander (Švedska)
Hrvatska 2000:
Jackson Richardson (Francuska)
Italija 1998
Daniel Stephan (Njemačka)
Španjolska 1996
Talant Dušebajev (Španjolska)
Portugal 1994
Magnus Andersson (Švedska)
