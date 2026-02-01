Mathias Gidsel je MVP, ispisao je povijest Eura

Podijeli :

xEibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrnx via Guliver

Mathias Gidsel prvi je Danac koji je proglašen najkorisnijim (MVP) igračem u povijesti europskih prvenstava.

Gidsel se upisao na listu na kojoj se nalaze i dva hrvatska igrača, Domagoj Duvnjak i Ivano Balić.