Martinović: Ne znam kako smo ovo uspjeli, sada smijemo popiti koju pivicu

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova, Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Matej Mandić je na koncu imao osam obrana. Kod Islanda najefikasnij ije bio Ingi Omar Magnusson sa 12 golova, pri čemu 10 iz sedmeraca. Gisli Kristjansson je dodao šest golova.

Kapetan Ivan Martinović otkrio je razmišljanja nakon osvajanja bronce.

“Presretan sam, kakvu smo dramu napravili. Nemam riječi, ne znam kako smo ovo uspjeli. Svaka čast navijačima, gledao sam Duvnjaka koji nas je smirivao, vraćamo se doma s medaljom. Željeli smo pokazati da ništa nije bilo slučajno. Bit će duga noć, idemo uživati. Moram se zahvaliti Duvnjaku koji je bio uz nas. Kao kapetan, nije moglo bolje”, rekao je Martinović.

“Kad uđemo na teren, kad vidimo našu obitelj, kad vidimo tko nas gleda, zaboravimo na sve. Sada smijemo popiti koju pivicu. Izbornik je tek nakon Olimpijade vidio kako funkcioniramo, sada nas zna, stvarno ga svi volimo. Nema panike, nema drame kod njega. On je zaslužio medalju, nazdravit ću s njim. Zaslužio je biti najbolji trener prvenstva.”

Doček?

“Nadam se da će biti lijepo kao prije godinu dana. Bit će prelijepo, idemo uživati”, rekao je Ivan Martinović.