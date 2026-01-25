Loše vijesti: Island pregazio Švedsku, Hrvatska sada može ispasti i ako pobijedi sve do kraja

Nakon tog rezultata Island, Švedska i Slovenija imaju po četiri boda na vrhu ljestvice, dok je Hrvatska četvrta s dva boda i utakmicom manje.

Islanđani su kontrolirali većinu susreta, na poluvrijeme otišli s 18:12, a iako se Švedska početkom nastavka približila, Island je serijom golova prelomio utakmicu i sigurno slavio. Najbolji je bio Viggo Kristjansson s 11 pogodaka, dok je kod Šveđana najefikasniji bio Albin Lagergren s pet.

Ovaj ishod loša je vijest za Hrvatsku jer joj se put prema polufinalu znatno zakomplicirao. Čak i s tri pobjede do kraja, Hrvatska može ispasti zbog slabije gol-razlike u mogućem krugu s Islandom i Švedskom, pa će uz vlastite pobjede morati čekati i njihove posrtaje.