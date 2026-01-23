Islandski izbornik nakon poraza od Hrvatske: Nismo planirali ovaj poraz

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon susreta izjavu je dao islandski izbornik Snorri Steinn Guðjónsson

“Nedostajala su nam dva gola. Morali smo ih negdje pronaći. Bilo je dovoljno šansi. Primili smo 19 golova u prvom poluvremenu. Hrvatska je bila jako učinkovita u šutevima izvana. Teško se s tim nositi. Malo smo ih stisnuli u drugom poluvremenu, ali nije to bilo dovoljno.

Ne bih rekao da je ovo neuspjeh. Odigrali smo dosta dobro. Mislim da smo malo nesigurni u sebe. Imali smo penale koje smo morali zabiti. Ovo je za nas težak udarac, ali imamo još utakmica. Razočarani smo, ali čekaju nas Šveđani, jako težak zadatak. Nismo ovo planirali, ali morat ćemo se prilagoditi situaciji”, rekao je islandski izbornik.