Hrvatski rukometaši vraćaju se u akciju: Sigurdsson objavio popis za oglede sa Švicarskom

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca.

Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na Europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.

“Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom.

I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast”, stoji u objavi HRS-a.

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske.

Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati.

Popis hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske: