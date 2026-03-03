Hrvatski rukometaši vraćaju se u akciju: Sigurdsson objavio popis za oglede sa Švicarskom

Rukomet 3. ožu 2026
Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca.

Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na Europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.

“Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom.

I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast”, stoji u objavi HRS-a.

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske.

Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati.

Popis hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske:

  1. DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
  2. MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
  3. DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
  4. DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
  5. MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  6. TIN LUČIN – RK NEXE
  7. ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
  8. LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
  9. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
  10. LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
  11. IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
  12. IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
  13. MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
  14. LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
  15. PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
  16. MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  17. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
  18. VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
  19. MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
  20. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
  21. ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
  22. LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
  23. MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

