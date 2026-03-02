Hrvatske rukometašice u oslabljenom sastavu protiv Francuskinja: ‘Situacija nije bajna’

Podijeli :

Jozo Čabraja / Kolektiff images

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u Zagrebu uoči dva kvalifikacijska susreta za Europsko prvenstvo koje će se održati krajem godine protiv Francuske.

Prvi susret protiv Francuske hrvatske rukometašice igrat će u četvrtak u Bjelovaru (17 sati), dok je drugi na rasporedu u nedjelju u Metzu (16.30 sati). Uoči ta dva dvoboja Hrvatska i Francuska su na vrhu skupine I sa po četiri boda, dok su Finska i Kosovo bez bodova, a plasman na EP, koje će se održati od 3. do 20. prosinca u Poljskoj, Rumunjskoj, Turskoj, Češkoj i Slovačkoj, a plasman na EP izborit će po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest skupina te još četiri najbolja trećeplasirana sastava.

Za dvoboje protiv osvajačica brončane medalje s lanjskog SP-a Hrvatska će se pripremati u Đurđevcu, a izbornik Ivica Obrvan na raspolaganju će imati pomlađeni sastav.

“Nedostaje nam pet igračica u odnosu na ekipu koja je igrala na Svjetskom prvenstvu zbog ozljeda. Situacija nije bajna. Francuska je svjetska sila i očekuje nas težak zadatak. Srećom, što se plasmana na Europsko prvenstvo tiče, situacija u našoj skupini je pod kontrolom. Još ćemo u petom i šestom kolu imati revanš utakmice protiv Finske i Kosova”, rekao je Obrvan na okupljanju te dodao:

“Francuska igra atomski rukomet u svim fazama igre i zanima me kakav ćemo joj otpor uspjeti pružiti u ovakvom sastavu, pogodtovo u prvoj utakmici u Bjelovaru. S obzirom da Francuska dolazi u najjačem sastavu ne možemo očekivati nikakav popust s njihove strane.”

Među iskusnijim igračicama u ovom sastavu Hrvatske su Klara Birtić i Tina Barišić.

“Već duže nas prate ozljede. Imamo to što imamo, cure neka se što brže uklope u ekipu. Francuska je jako dobra reprezentacija, čeka nas veliki izazov. Kad se igra bez presinga, tada se najbolje igra”, rekla je Birtić, a slično razmišlja i Barišić:

“Nikako da smo kompletni, ali sretna sam što su se vratila neka stara imena, a tu su neke nove cure. Želimo pokzati svoju najbolju igru i uvjek se možemo nadati nekom iznenađenju.”

REPREZENTACIJA HRVATSKE: Lucija Bešen (Podravka), Ivana KapitanovićErice), Ema Noosel (Zrinski Čakovec), Andrea Šimara (Podravka), Katja Vuković (Podravka), Tina Barišić (Podravka), Dejana Milosavljević (Dunarea), Lana Jurina (Koka), Larissa Marković (Kisvarda), Tara Đelekovčan (Lokomotiva), Hannah Vuljak (Podravka), Iva Bule (Dalmatinka), Iva Zrilić (Lokomotiva), Klara Birtić (Podravka), Lana Strugar (Sinj), Lara Burić (Lokomotiva), Sara Šenvald (Podravka), Veronika Babara (Podravka)