Gidsel: U Europi nam na tome zavide

Guliver Image

Rukometaši Danske treći put u povijesti postali su europski prvaci nakon što su u finalu EP-a u Herningu pobijedili Njemačku sa 34:27.

Danska je 14 godina čekala europsko zlato nakon što je posljednji put slavila 2012. u Srbiji. Ima i zlato iz Norveške 2008.

Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026). U kolovozu 2024. u finalu Olimpijskih igara porazili su Njemačku sa 39:26, početkom veljače prošle godine u finalu SP-a slavili su protiv Hrvatske sa 32:26, da bi večeras u Herningu u finalu europske smotre ponovo bili bolji od Njemačke sa 34:27.

MVP ovog Europskog prvenstva bio je Mathias Gidsel koji je otkrio razmišljanja nakon osvajanja novog zlata.

“Nevjerojatno je da trenutačno držimo sve najveće titule. To se ne smije uzimati zdravo za gotovo. Govorio sam to i prošle godine, a ponavljam i sada: sve proizlazi iz naše kulture”, rekao je Gidsel.

Posebno je istaknuo sustav koji stoji iza uspjeha danske reprezentacije.

“U Europi nam zavide na toj kulturi volonterstva, na rukometnom odrastanju i zajednici kakvu imamo. To je temelj svega”, dodao je Gidsel za TV 2 Sport.